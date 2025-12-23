Барнаульский бар "Спичка" избежал наказания за незаконный алкоголь

Суд лишь признал продукцию подлежащей уничтожению

Полиция в Барнауле не смогла добиться наказания для известного в городе бара "Спичка". Заведение обвиняли в незаконном хранении алкоголя, пишет "Толк".

В июле 2025 года правоохранители обнаружили нарушение в здании по ул. Льва Толстого, 38. Там хранился приличный запас крепкого алкоголя, в том числе апероль Aperativo Dal 1919, текила Olmeca, джин Barrister и виски Jameson.

По данным МВД, алкоголь хранился и реализовывался без лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). К тому же по закону индивидуальные предприниматели, к которым относился владелец бара, не могут отпускать крепкий алкоголь.

Но суд посчитал, что к ситуации применима другая статья – ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без лицензии"). Переквалифицировать дело на эту статью не удалось – она предусматривает более строгое наказание. Кроме того, к моменту рассмотрения дела вышли сроки давности.

«Алкогольная продукция <...> находится в незаконном обороте и <...> подлежит изъятию из незаконного оборота и направлению ее на уничтожение в установленном правительством Российской Федерации порядке», – такое решение принял суд.

