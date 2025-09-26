В Ленобласти погибли 19 человек из-за суррогатного алкоголя

Алкоголь поставляла сотрудница детского сада

26 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Тот самый алкоголь / Фото: Telegram-канал Shot

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 19 человек. По данным издания Shot, один из основных подозреваемых в распространении паленого спирта – 78-летний житель деревни Гостицы Николай Бойцов.

Он случайно отравил собственную жену, которая попробовала спиртное и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

«Расследование выявило целую сеть распространения некачественного алкоголя. Поставщиком суррогата оказалась 60-летняя сотрудница детского сада, работающая учителем-дефектологом в Сланцах. Она поставляла алкоголь Бойцову, который затем продавал его местным жителям. При обыске у распространителя были обнаружены пластиковые канистры объемом до 10 литров», – пишет Shot.

По предварительной информации, в последней партии педагог недостаточно очистила первую фракцию самогона при перегонке. Это стало причиной массового отравления.

Как выяснилось, Бойцов уже привлекался к ответственности за незаконную торговлю алкоголем пять лет назад. Сланцевский суд оштрафовал его на 2000 рублей за продажу без лицензии, установив, что он действовал как посредник.

Первые случаи отравления были зафиксированы 24 сентября, когда в больницу поступил 54-летний мужчина, скончавшийся через несколько часов. Почти одновременно было обнаружено тело 69-летнего местного жителя. На следующий день зафиксированы еще пять смертей.

В отношении обоих подозреваемых решается вопрос о мере пресечения. Количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, ранее в Сочи 15 человек пострадали от кустарной чачи. Смертельно опасный суррогатный алкоголь, ставший причиной массового отравления в Сочи, содержал метанол.