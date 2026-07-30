Wildberries изменил логистику после удара ВСУ по складу в Пензенской области
Один человек пострадал во время атаки
30 июля 2026, 13:36, ИА Амител
Пункт выдачи заказов Wildberries / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Руководство маркетплейса Wildberries изменило логистические маршруты после ночного удара беспилотников по складу в Пензе, сообщили в пресс-службе компании.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в публикации.
Украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуированы.
В здании склада начался пожар, на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
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13:40:28 30-07-2026
создание больших систем всегда оборачивается формированием множества точек уязвимости.
14:04:21 30-07-2026
Мусик (13:40:28 30-07-2026) создание больших систем всегда оборачивается формированием м... Мусик, в Китае еще куда огромные системы, но они не воюют и им не нужно опасаться.
14:13:03 30-07-2026
Гость (14:04:21 30-07-2026) Мусик, в Китае еще куда огромные системы, но они не воюют и ...
Предлагаешь сидеть не воюя, чтобы к тебе пришли и всё забрали?!
14:27:40 30-07-2026
Гость (14:13:03 30-07-2026) Предлагаешь сидеть не воюя, чтобы к тебе пришли и всё за... кто к вам пришел что забирать?
15:37:56 30-07-2026
Гость (14:27:40 30-07-2026) кто к вам пришел что забирать?... Хорошо что никто не приходил ничего забирать в Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран, Венесуэлу, Афганистан.
А уж сколько десятков государственных переворотов по всему миру произошло силами внезапно взбунтовавшихся граждан, и вовсе не сосчитать.
14:36:52 30-07-2026
Гость (14:13:03 30-07-2026) Предлагаешь сидеть не воюя, чтобы к тебе пришли и всё за... да это очередной ждун и сторонник "щас бы пили баварское". тьфу!
15:04:58 30-07-2026
Гость (14:13:03 30-07-2026) Предлагаешь сидеть не воюя, чтобы к тебе пришли и всё за... Гость сидящий на диване, кто к тебе пришел и все забрал? Уже дожили, что главнокомандующий принимает парад у нарисованной картонной подводной лодки.
17:14:34 30-07-2026
Гость (14:13:03 30-07-2026) Предлагаешь сидеть не воюя, чтобы к тебе пришли и всё за... когда можно было забрать, приходили и давали окорочки
17:22:21 30-07-2026
Гость (17:14:34 30-07-2026) когда можно было забрать, приходили и давали окорочки... Так окорочка давали не бесплатно. отжимали ресурсы, а индейцам бусы (в виде куриных ножек)
14:54:38 30-07-2026
Почему-то складывается ощущение что это могут быть как раз они
Готовый бизнес отжать - топ идея
15:17:06 30-07-2026
ПВО. Где ОНО? Отменить все награды и звания. Расформировать срочно. Они десятки лет питались за счет народа. Сейчас миллионы еще пенсии получают.
15:44:49 30-07-2026
Мы наблюдаем передел бизнеса!
Это последствия санкций! Тем кому наши или с той стороны перекрыли дороги-потоки на запад пытаются вложить "свои кровные" или занять место на нашем рынке...
Те у кого очень много денег, уже поделили самые крупные бизнесы, такие как нефть, бензин, газ, металлы, банки... Все это прошло тихо и почти не заметно! Большие деньги любят тишину... Но вы наверное недавно обратили внимание на некий менеджеропад в крупных корпорациях? Это вот оно и было!...
Теперь вот дошла очередь до крупняка из среднего сегмента - тут ни чего нового с 90-х не придумали! Заводишь своих людей с двух сторон, когда муж и жена "начали делить бизнес". Можно ещё в центре столицы пострелять для форсу бандитского! А потом любыми способами доводишь этот бизнес до банкротства! И тут даже очень кстати бпла по складам!... И даже не помогают ранее заведённые лица якобы для спасения, хоть умоляй их хоть не умоляй... Если это уже решено давно!... И банки кредиты не дадут... И должна всем как швед под полтавой!... И наверняка скоро появится покупатель этого бизнеса не за миллиарды как хотелось бы, а за сто рублей максимум...! И привет родителям!
Так что делёжка идёт, все по плану, медленно но верно... Крупняк поделили. Середняк делят, скоро за мелочь в регионах возмутиться...
Так всегда было. Так всегда будет... При капитализме!
16:19:21 30-07-2026
я думаю wildberris надо дать льготы по налогам и сделать ее бизнес приоритетным в Новороссии. Бывшие украинские склады все ей передать пусть развивается. И по всей Европе она будет если европа уйдет под нас
16:20:25 30-07-2026
все имущество укр почты отдать валберис
21:24:53 30-07-2026
Гость (16:20:25 30-07-2026) все имущество укр почты отдать валберис... Так укр почту мы разбомбили в хлам.