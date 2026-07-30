Wildberries изменил логистику после удара ВСУ по складу в Пензенской области

Один человек пострадал во время атаки

30 июля 2026, 13:36, ИА Амител

Пункт выдачи заказов Wildberries / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководство маркетплейса Wildberries изменило логистические маршруты после ночного удара беспилотников по складу в Пензе, сообщили в пресс-службе компании.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в публикации.

Украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуированы.

В здании склада начался пожар, на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.