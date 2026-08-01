Жара до +32. Какую погоду ждать в Алтайском крае 1 августа

Ожидаются осадки

01 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Лето на берегу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае до 5 августа будет держаться сильная жара — температура останется выше +30 градусов, об этом предупреждает Гидрометцентр.

В субботу, 1 августа, ночью будет прохладно: от +13 до +18 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер будет северо‑восточным, 3–8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Днем станет жарко: от +27 до +32 градусов, также местами возможны дожди с грозами.

В Барнауле ночью 1 августа тоже может пройти кратковременный дождь, утром город накроет туман. Днем столбики термометров покажут +29…+31 градус.