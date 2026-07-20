В перинатальном центре "ДАР" на Алтае родился юбилейный, 50-тысячный малыш

"ДАР" входит в число 32 крупнейших перинатальных центров России

20 июля 2026, 23:06, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Алтайский краевой клинический перинатальный центр "ДАР" достиг важной отметки — за десять лет работы здесь появился на свет 50-тысячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Юбилейным новорожденным стала девочка Валерия, которая родилась 20 июля. Она стала третьим ребенком в семье Екатерины Ивченко из села Курья.

По словам главы региона, сегодня "ДАР" входит в число 32 крупнейших перинатальных центров России и является ключевым учреждением региона, оказывающим помощь будущим мамам и новорожденным.

«На протяжении двух недель перед родами Екатерина находилась в перинатальном центре под наблюдением специалистов. В "ДАРе" выстроена система помощи семьям нашего края: от планирования беременности, ее вынашивания до родоразрешения и выхаживания ребенка — до тех пор, пока мама и малыш не будут готовы к выписке», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор также напомнил, что именно в центре "ДАР" принимают практически все преждевременные роды в Алтайском крае. Здесь же врачи выходили самого маленького пациента в истории учреждения — малыша, который при рождении весил всего 400 граммов.