Желудок 11-летней россиянки разъело до дыр из-за ошибки родителей

Школьница выпила средство для чистки плит, а запоздалое лечение привело к серьезным осложнениям

31 июля 2026, 17:29, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

В Лесозаводске Приморского края 11‑летняя девочка получила тяжелые повреждения пищевода и желудка после того, как по ошибке выпила средство для чистки плит. Об этом сообщил Telegram‑канал издания Baza.

Инцидент произошел из‑за того, что ребенок перепутал бытовую химию с питьевой водой. Родители доставили школьницу в больницу, но после первичного осмотра перевели ее на домашнее лечение. При этом врач настаивал на полном обследовании и повторном визите через две недели — эти рекомендации семья не выполнила.

«К повторному обращению за медицинской помощью семья пришла только через месяц и восемь дней — к тому моменту девочка практически перестала есть и пить. За этот период она потеряла 15 килограммов веса. Медики диагностировали рубцовые изменения и стеноз пищевода. Сейчас ребенок может получать питание только через гастростомическую трубку», — говорится в публикации.

В Минздраве Приморского края отметили, что подобные ситуации из‑за недостаточного контроля со стороны родителей возникают не впервые. Только за последние пять лет зафиксировано свыше десяти аналогичных случаев. Специалисты подчеркивают, что реабилитация в таких ситуациях нередко занимает несколько лет.