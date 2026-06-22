Жителей Алтайского края предупредили об аномальной жаре до конца июня

Одновременно с жарой в регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка

22 июня 2026, 17:08, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ждет продолжительный период аномально жаркой погоды. По данным регионального управления МЧС, температура воздуха в большинстве районов края с 22 по 30 июня будет превышать отметку +30 градусов, а на отдельных территориях жара может оказаться еще сильнее.

Спасатели уже распространили предупреждение. В ведомстве сообщили, что аномально жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов и выше сохранится на территории Алтайского края вплоть до конца июня.

Предстоящая неделя может стать одной из самых жарких с начала лета. По прогнозам синоптиков, дневные температуры в Барнауле будут приближаться к отметкам +28…+30 градусов, а в западных и степных районах края столбики термометров местами способны подняться выше +30 градусов.

Жаркая погода установится практически без существенных похолоданий. Даже в ночные часы температура воздуха во многих районах не будет опускаться ниже +14…+18 градусов, что создаст дополнительную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Синоптики отмечают, что устойчивое поступление теплых воздушных масс позволит жаре удерживаться в регионе в течение всей недели. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, однако они не смогут существенно повлиять на температурный фон.

Одновременно с жарой в Алтайском крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Ранее специалисты предупреждали о высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности в ряде территорий региона. Сухая погода, высокая температура и ветер увеличивают риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров.

Кроме того, жители края в последние дни наблюдают дымку в воздухе. Специалисты связывают ее с природными пожарами в соседних регионах Сибири. При этом, по данным Росгидромета, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе пока не зафиксировано.