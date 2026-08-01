Жители Таиланда требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Брат и сестра Назимовы пропали после тревожного СМС, их тела нашли в общей могиле

01 августа 2026, 16:51, ИА Амител

Полиция Таиланда / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В районе Хуай Яй, на южной окраине Паттайи, у здания полицейского участка собралась группа местных жителей и журналистов: они требуют высшей меры наказания для подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых, граждан России. Подробности приводят РИА Новости.

22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы пропали в понедельник: около 04:00 они внезапно уехали из дома на мотоцикле. Спустя 20 минут мать подростков, находившаяся в Бангкоке, получила от дочери СМС со словом "Urgent!", после чего связь с молодыми людьми оборвалась.

Тела россиян обнаружили в субботу — их извлекли из могилы. Рядом находились тела трех граждан Таиланда: мужчины, женщины и девочки.

По делу задержаны двое тайцев — Понг и Тхонг. Когда подозреваемых выводили из участка для доставки в суд, собравшиеся пытались прорваться к ним, выкрикивая требования о смертной казни.

Одна из свидетельниц рассказала, что, по признанию Понга на допросе, перед тем как убить семью из трех человек, он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее родителей, предварительно связав их, а затем застрелил всех из того же пистолета, из которого позже был убит Роман Назимов.

Адвокат подозреваемых пояснил, что расследуются два уголовных дела — об убийстве и о сокрытии тел россиян и тайской семьи. По обеим статьям Уголовный кодекс Таиланда допускает назначение смертной казни как высшей меры наказания. Вероятной мерой пресечения суд сочтет содержание под стражей без права выхода под залог.

Известно, что Понг и Тхонг сознались в убийстве Назимовых с целью завладеть их мотоциклом. Транспортное средство силовики обнаружили закопанным в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй. Премьер‑министр Таиланда Анутхин Чанвиракун выразил соболезнования и принес официальные извинения в связи с трагедией, заверив, что подобные преступления не должны повториться.