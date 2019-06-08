С 9 по 14 июня 2019 года на "Сибирском подворье" под Белокурихой пройдет традиционный молодежный управленческий форум, который в этом году изменил формат и название. Почему форум теперь называется "Алтай. Территория развития", как изменилась программа АТР в 2019 году, и какие знаменитости выступят в качестве гостей и спикеров образовательных площадок в этом году, – в материале Amic.ru.
Форум "Алтай. Территория развития" стал преемником международного молодежного управленческого форума "Алтай. Точки роста", участниками которого за 10 лет стали более 15 тысяч человек из 62 регионов России и 43 стран мира: молодые бизнесмены, управленцы, лидеры некоммерческих организаций.
Как рассказала начальник управления молодежной политики и программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума Екатерина Четошникова, по-прежнему форум АТР – это площадка для презентации себя и своего проекта, поиска единомышленников, общения с именитыми экспертами из различных областей и участия в конкурсе грантов. Однако в 2019 году организаторы форума решили сделать акцент на развитии территорий.
По словам руководителя форума, в последние годы во многих регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, остро стоит вопрос миграции молодежи в центральную часть России. Участникам форума предстоит придумать решение этой проблемы, найти способы сделать регионы перспективными и комфортными для молодых амбициозных людей.
"Главной целью единственного в России управленческого форума является привлечение талантливых управленцев и молодежных команд к процессам разработки и реализации стратегических направлений развития территорий, формированию необходимого кадрового потенциала и инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, проектных инициатив, повышения качества жизни, решения задач социально-экономического развития Сибирского Федерального округа", – рассказала Екатерина Четошникова.
Образовательная программа форума включает 14 направлений, в рамках которых будут работать 20 площадок. Расскажем подробнее о каждой из них.
Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес: старт и рост" (120 мест)
Площадка будет интересна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто уже открыл свое дело, но хочет получить практические советы экспертов. Руководить направлением будет директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.
Развитие сельского хозяйства "Агропрорыв" (30 мест)
Участниками площадки могут стать специалисты АПК, фермеры, студенты профильных специальностей. Они будут заниматься разработкой инновационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Руководитель направления – председатель профкома студентов Алтайского государственного аграрного университета Константин Емелин.
Развитие системы образования "Школа лидеров образования" (60 мест)
Площадка заинтересует руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием, педработников, в том числе негосударственного сектора. Руководитель направления – директор Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт в области управления качеством образования Ольга Бутенко.
Развитие здравоохранения и пропаганда здорового образа жизни "Будь здоров" (30 мест)
Площадка объединит молодых специалистов в области здравоохранения, руководителей и активистов добровольческих объединений, студентов-медиков. Перед ними стоит задача раскрыть потенциал развития возможностей современной системы здравоохранения. Руководитель направления – главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.
Развитие туристического потенциала "В турпотоке" (60 мест)
Участниками площадки станут молодые предприниматели, которые работают в турбизнесе, а также сотрудники туркомпаний и студенты профильных специальностей. Руководителем направления станет директор турфирмы "Царская псовая охота" Кристина Карамышева.
Развитие молодежных культурных инициатив "Арт-мастерская" (по 30 мест на площадку)
Направление объединяет несколько творческих площадок: "Кинокампус", "Проект: театр", "Территория города", "Школа экспериментального творчества. Музыка", "3D-визуализатор".
Направление будет интересным для креативной молодежи: молодых режиссеров, постановщиков шоу-программ, создателей видеоконтента, художников-оформителей, музыкантов, руководителей киностудий, кинематографистов, дизайнеров, архитекторов, специалистов в области урбанистики, архитектуры, градостроительства.
Среди руководителей площадок – продюсер из Санкт-Петербурга Роман Любомиров, кинорежиссер, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, руководитель Всероссийского проекта "Городские реновации" Олег Зоря и другие.
Развитие патриотических инициатив "Живу здесь" и "Моя история" (30 и 37 мест)
Направление может быть интересно историкам, руководителям военно-спортивных клубов и патриотических организаций, руководителям отрядов "Юнармии", реконструкторам, работникам музеев, активистам проектов развития туризма на основе локальной истории, представителям "Бессмертного полка" и Всероссийского проекта "Моя история" и др. Руководители площадок: руководитель Центра практической истории Марина Балашкина, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".
Развитие инфраструктуры добровольчества "Добро, бро" (60 мест)
Площадка объединит руководителей добровольческих объединений со всей Сибири с опытом работы не менее двух лет, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. Организовывать работу площадки будет Елена Козак, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества гражданских инициатив (г. Пятигорск).
Развитие массового спорта "Живи спортом" (30 мест)
Это направление будет интересно молодым предпринимателям и руководителям государственных организаций в области физкультуры и спорта, специалистам администраций, курирующих спорт, магистрантам профилей подготовки в области физкультуры и спорта.
Руководитель направления – начальник отдела координации деятельности и методического обеспечения организаций КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края" Иван Самсонов.
Работающая молодежь "Я – профи" (60 мест)
Площадка для молодых руководителей и специалистов предприятий реального сектора экономики. Руководитель направления – начальник сектора по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ, председатель Совета молодых специалистов АО СК "Алтайкрайэнерго" Александр Самойлов.
По его словам, организаторы площадки ставят перед собой несколько целей, одна из главных – популяризация среди молодежи работы на крупном предприятии.
Развитие местного самоуправления "Муниципальный локомотив" (30 мест)
На этой площадке будут работать молодые главы сельских поселений, главы районов и депутаты районных советов депутатов. Возглавит работу площадки заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.
Развитие медиа- и информационного пространства "Медиадвиж" (60 мест)
Площадка объединит студентов и молодых специалистов в области медиа, которые хотят реализовать собственные медиапроекты. Руководителем площадки станет PR-директор АО "Курорт Белокуриха" Олег Мосеев, который ранее работал руководителем пресс-службы Ростуризма.
По словам Екатерины Четошниковой, участники площадки "Медиадвиж" также будут освещать работу форума.
Школа молодых ученых "Большой Алтай" (30 мест)
Участниками площадки станут молодые ученые университетов стран Большого Алтая – России, Китая, Монголии, Казахстана. Организаторы надеются, что совместная работа позволит установить деловые, гуманитарные и научно-образовательные контакты между молодежью стран Большого Алтая. Руководитель площадки – заместитель председателя Алтайского краевого отделения Русского географического общества Ирина Ротанова.
Межнациональное взаимодействие (30 мест)
Участниками станет молодежь, которая реализует проекты в сфере межнациональных отношений. Руководитель площадки – заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев (г. Москва).
Делиться опытом с молодежью будут 200 экспертов из разных регионов России и из-за рубежа (Армении, Казахстана, Турции). Среди них есть известные личности – это кинорежиссер Борис Грачевский, автор и режиссер программы "Галилео" Юрий Сысоев, ведущий программы "Вокруг света" Анатолий Биточкин, журналист-международник Кипрас Мажейка, группа "Интонация" и многие другие.
Также на форуме будут работать федеральные эксперты "Деловой среды" (совместный проект Минэкономразвития РФ и ПАО "Сбербанк", – прим. ред.), их имена пока не раскрываются, но организаторы говорят, что это люди, о которых пишет журнал Forbes, и которые представляют Россию на таких площадках, как БРИКС, ШОС. Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Петр Ткалич примет участие в работе направления "Школа лидеров образования".
Среди других гостей форума – представители Общественной палаты России, Федерального агентства по делам молодежи, Палаты Молодых законодателей при Совфеде РФ, депутаты Госдумы, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, председатель Крайизбиркома Ирина Акимова и др. Участие в форуме также подтвердил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
На площадке форума откроется квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва", пройдет тренинг-спектакль "Бизнес, я и жизнь моя", который художественным языком объяснит, как вести и развивать бизнес.
Участники площадки "Будь здоров" смогут виртуально удалить аппендикс на специальном симуляторе, а в арт-мастерской "Кинокампус" пройдет встреча с кинорежиссером и сценаристом Борисом Грачевским.
Также на "Сибирском подворье" пройдет выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина расскажет о том, как молодежные правительства работают в разных регионах России.
Благодаря включению форума АТР во всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи на конкурс молодежных проектов форума удалось привлечь федеральные грантовые средства.
"Участники могут получить финансирование на реализацию своего проекта до 3 млн рублей. Общий объем средств на форум не установлен, будут поддержаны все достойные проекты. Какие это будут проекты, определит комиссия из шести федеральных экспертов", – рассказала начальник управления молодежной политики и программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума Екатерина Четошникова.
Форум рассчитан на молодых людей в возрасте 18-35 лет. Регистрация на форум в информационной системе "Молодежь России" завершилась в конце мая.
Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. Кандидатам нужно было заполнить анкету и представить свой проект. Руководители направлений выбрали лучшие работы, важным условием являлось соответствие проекта главной идее форума – развитию территорий и помощи своему региону.
В 2019 году на форум зарегистрировало 1411 человек из 74 регионов России и 13 стран. Самое большое количество заявок (конкурс более трех человек на место) поступило по направлениям "Развитие предпринимательства", "Развитие местного самоуправления", "Развитие здравоохранения и здорового образа жизни", "Работающая молодежь", "Развитие инфраструктуры добровольчества и НКО".
В проведении форума будут помогать 50 волонтеров. Для них организовано бесплатное проживание, питание и доставка из Барнаула. Среди кандидатов в волонтеры конкурс был еще больше, чем на образовательные площадки: пять человек на место. Поступило 245 заявок из 58 регионов России.
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