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Из "Точек роста" в "Территорию развития": Томенко открыл молодежный форум АТР

, ИА "Амител"
В форуме участвуют молодые люди из 74 регионов страны и 13 зарубежных стран
На мероприятие прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло и депутаты Госдумы / Фото: altairegion22.ru

На мероприятие прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло и депутаты Госдумы / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил открытым молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В АТР-2019 на сей раз принимают участие молодые люди из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. Образовательная программа развернута на 20 площадках по 14 направлениям.

На мероприятие прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также депутаты Госдумы.

Как отметил губернатор Виктор Томенко, форум "Алтай. Территория развития" продолжает десятилетнюю историю, которую прошел форум под предыдущим своим названием "Алтай. Точки роста".

"У этого события очень интересный путь, форум так же рос, как растет и развивается молодой человек. Сначала думали только о туризме, потом в целом о вопросах управления – как молодежи включаться в эти процессы. Из "Точек роста" мы превращаемся в "Территорию развития", думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири. Очень приятно, что сегодня с нами работает так много депутатов Госдумы РФ – и в рамках парламентского контроля, и ознакомления с тем, как в конечном итоге работают решения, которые принимаются на самом высоком уровне, как они превращаются в реальную молодежную политику, в реалии нашей жизни", – подчеркнул глава региона.

Объявляя форум открытым, Виктор Томенко пожелал участникам "энергии, свободы и фантазии – свободы мысли, которая присуща именно молодежи".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.06.2019 13:13
- гость -

Ну ленточку то, хоть не резал?

0  0
10.06.2019 13:17
- гость -

"Там, где все получается и надо только ленточки разрезать, руководству края не обязательно появляться", – отметил Томенко

0  0
10.06.2019 13:42
- гость -

Из "Точек роста" мы превращаемся в "Территорию развития", думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири.
----------
Дальше дум никто не двигается. Сидят на всех уровнях, лоб морщат, о России думают.

0  0
10.06.2019 13:44
- гость -

А Пануська там не? поди Томенку живого видела

0  0
10.06.2019 13:50
гость

ну скоро отчетность за 2018 год осветят , посмотрим, распиаренные "точки" роста. Что то ниочем пока балансы прошлых лет.

0  0
10.06.2019 14:05
- гость -

Форумы, форумы круглый год уж сколько лет подряд... а где "рост"? В оттоке капиталов и в списке "Forbes"?

0  0
10.06.2019 14:14
- гость -

да тиха Вы- еще рост просите, вон "прорыв " уже допросились - всю зиму рвало

0  0
10.06.2019 14:50
- гость -

Ща нам покажут, откуда ноги растут)

0  0
10.06.2019 14:55
- гость -

из *опы? не

0  0
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