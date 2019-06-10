Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил открытым молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В АТР-2019 на сей раз принимают участие молодые люди из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. Образовательная программа развернута на 20 площадках по 14 направлениям.
На мероприятие прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также депутаты Госдумы.
Как отметил губернатор Виктор Томенко, форум "Алтай. Территория развития" продолжает десятилетнюю историю, которую прошел форум под предыдущим своим названием "Алтай. Точки роста".
"У этого события очень интересный путь, форум так же рос, как растет и развивается молодой человек. Сначала думали только о туризме, потом в целом о вопросах управления – как молодежи включаться в эти процессы. Из "Точек роста" мы превращаемся в "Территорию развития", думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири. Очень приятно, что сегодня с нами работает так много депутатов Госдумы РФ – и в рамках парламентского контроля, и ознакомления с тем, как в конечном итоге работают решения, которые принимаются на самом высоком уровне, как они превращаются в реальную молодежную политику, в реалии нашей жизни", – подчеркнул глава региона.
Объявляя форум открытым, Виктор Томенко пожелал участникам "энергии, свободы и фантазии – свободы мысли, которая присуща именно молодежи".
Комментарии
Ну ленточку то, хоть не резал?
"Там, где все получается и надо только ленточки разрезать, руководству края не обязательно появляться", – отметил Томенко
Из "Точек роста" мы превращаемся в "Территорию развития", думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири.
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Дальше дум никто не двигается. Сидят на всех уровнях, лоб морщат, о России думают.
А Пануська там не? поди Томенку живого видела
ну скоро отчетность за 2018 год осветят , посмотрим, распиаренные "точки" роста. Что то ниочем пока балансы прошлых лет.
Форумы, форумы круглый год уж сколько лет подряд... а где "рост"? В оттоке капиталов и в списке "Forbes"?
да тиха Вы- еще рост просите, вон "прорыв " уже допросились - всю зиму рвало
Ща нам покажут, откуда ноги растут)
из *опы? не