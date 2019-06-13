Четверг, 13 Июнь, 13:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,52
€ 73,04
Обь
457см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Паводок-2019Дневник АТР-2019
Новости

Истории героев, о которых должна знать вся страна, ищут в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В рамках проекта "Победа в каждом из нас" о героях планируют снять документальный фильм
Фото: пресс-служба проекта 'Победа в каждом из нас'

Фото: пресс-служба проекта "Победа в каждом из нас"

Истории героев, о которых должна знать вся страна, разыскивают в Алтайском крае руководители проекта "Победа в каждом из нас". Как рассказал координатор проекта Максим Банных, об этих героях планируют снять документальный фильм, а их истории опубликуют в популярных СМИ.

"Знать историю семьи и уметь ее ценить – прекрасный способ самопознания. Когда мы это поняли, у нас возникло желание донести эту мысль до молодежи, побудить ее изучать историю своей семьи. И мы создали проект "Победа в каждом из нас", – рассказал Максим Банных. – Ведь в нашем регионе есть герои, о которых должна знать вся страна. О таких людях мы хотим рассказать в популярных СМИ и снять документальный фильм. Мы хотим, чтобы молодежь подключилась к поиску таких историй и передала их нам".

Одной из тех, кто уже поделился историей о герое, стала директор проекта "Победа в каждом из нас" Екатерина Банных: "30 марта 1922 года на свет появился мой двоюродный прадедушка – Алексей Скурлатов. В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от рядового солдата до разведчика и связиста. Два раза мать получала похоронку. К счастью, судьба оказалась к нему благосклонна. По окончании войны был удостоен звания кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Внутреннюю силу и волю к жизни Алексея Скурлатова увидел его фронтовой товарищ Митоди Витанов. Именно он и запечатлел образ моего прадедушки в памятнике советскому солдату-освободителю, который в 1957 году был установлен в болгарском городе Пловдиве. Многие этот мемориал знают, как памятник Алёше".

Отметим, что первым шагом к пробуждению интереса алтайской молодежи к истории  стала квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва". За месяц в Барнауле, Бийске и на "Сибирском подворье" квест-комнату посетили порядка 1700 человек, в том числе участники форума "Алтай. Территория развития". В день открытия форума на площадке побывали почетные гости из Москвы и Алтайского края во главе с губернатором региона Виктором Томенко и полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказал им, что с помощью очков виртуальной реальности можно перенестись в атмосферу обороняющегося Сталинграда и почувствовать себя на месте бойцов, отстаивающих Дом Павлова.

Кроме того, на АТР команда проекта "Победа в каждом из нас" провела мастер-класс, на котором участники занятия в игровой форме рассуждали, какими могут быть победы и подвиги, и кто достоин называться героем. Валерий Емогоев из Иркутской области дал одно из самых интересных определений слову "победа": "Для каждого человека есть своя победа. Если вы с утра встали с хорошим настроением, делитесь позитивом и не портите настроение другим – это уже ваша личная победа. Победа должна быть над самим собой и обязательно каждый день".

Также участники мастер-класса вспомнили имена достойных людей, которых можно назвать победителями в разных сферах – в спорте, в образовании, в военном деле. Так, Мария Пашкова из Барнаула, Наталья Греля из Калининградской области и Екатерина Баймухаметова из Челябинской области подготовили презентацию о военнослужащем специальных операций Вооруженных сил РФ – Александре Прохоренко. Он погиб в Сирии в возрасте 26 лет, участвуя в боях за Пальмиру.

Читайте также в сюжете: Дневник АТР-2019
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:39
Истории героев, о которых должна знать вся страна, ищут в Алтайском крае 0
13:25
Ученые нашли причину зевоты: "охлаждайка" для мозга 0
13:14
Путин: России не стоит вмешиваться в отношения США и Китая 0
13:03
День России на "Бирюзовой Катуни"
В празднике приняли участие десятки этнообъединений края
12:49
Паводок-2019: гидрологическая ситуация в Алтайском крае стабильна 0
12:34
Россияне рассказали, на что готовы потратить выигранный миллион долларов 1
12:23
Врио главы Горного Алтая дал задание наказать виновных за грязь и мусор 0
12:11
Автомобиль насмерть сбил лося под Барнаулом 3
12:02
Состояние водителей будут определять при помощи нового теста 5
11:50
Главный следователь Горного Алтая получил звание генерал-майора юстиции 0
11:34
Тарифы на мусор могут вновь вырасти из-за включения затрат на рекультивацию 4
11:22
Легковушка на боку и грузовик в столб: серьезное ДТП произошло в Рубцовске 0
11:14
Сценарист последних "Елок": "Многие фильмы сейчас снимают на iPhone" 2
11:04
Объем непубличных корпоративных закупок в России оценили в 7,5 трлн рублей 0
10:51
Селфи с Родниной и поздравление губернатора: как отметили День России в Барнауле 0
10:32
Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику при покупке 2
10:23
Известный алтайский футболист стал игроком казанского "Рубина" 2
10:12
Новую щадящую методику лечения рака молочной железы будут применять на Алтае 2
10:03
Куда потратил?: Банки нашли новые причины для блокировки счетов россиян 8
09:48
Землетрясение произошло в горах Алтая 0
09:38
Несокрушимая эволюция: "Алмаз" вышел на мировой уровень 0
09:34
Предельно допустимые цены на детское питание предложили ввести в Госдуме 0
09:25
Две женщины пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Горном Алтае 0
09:13
Самые любимые мультфильмы назвали россияне 3
09:01
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог ради планов на будущее 12
08:45
Жители Барнаула отметили День России массовой дракой с бутылками и монтировкой 22
08:28
Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково 6
08:18
Сегодня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания 2
08:06
Пять компаний получат гарантии Алтайского фонда МСП для льготного кредитования 0
07:50
Элитную квартиру с дубовым паркетом продают в бору в Барнауле за 21 млн рублей 6
07:34
Здесь рождается легенда: производство минеральной воды "Карачинская" 0
07:19
Что такое День поля, где и когда он пройдет 1
07:03
Аграрные достижения Алтайского края в 2018 году в инфографике 0
06:44
Худоба — давно не тренд: яркие модели plus-size на пляжах 124
06:23
Не дай себе засохнуть: чего нельзя делать 13 июня, на Зеленые святки 0
06:01
Грозы, град и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 июня 0
23:01
Губернатор Вологодчины попробовал самый большой в России бутерброд с маслом 0
22:39
Дочь Пескова выступила в поддержку Голунова: "Виновные должны быть наказаны!" 10
21:59
Странные сообщения были удалены из аккаунта Медведева в Twitter 3
20:59
Вознаграждение в размере 800 000 рублей объявили за кота Алибасова 3
19:43
Грузовик со 133 миллионами пчел перевернулся в США 0
19:32
Несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки 10
18:48
От +12 до +30: погода в Алтайском крае на 13 июня 0
18:40
Дневник АТР: Борис Грачевский рассказал о жестком юморе современного "Ералаша" 0
18:34
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания страны 8
17:32
Задержания на акции в поддержку Голунова: одного ударили головой об столб 11
17:01
Виктор Томенко и Ирина Роднина вручили паспорта юным гражданам России 3
16:48
Россиян предложили штрафовать на 1 млн руб. за иностранный спутниковый интернет 16
16:01
Жительница Бийска матом кричала на полного мальчика из-за велосипеда 13
15:39
Качели и горку установили в колонии строгого режима на Камчатке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.