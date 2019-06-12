"Человек-мем" Джастас Уолкер во время форума АТР, который проходит в эти дни в Алтайском крае, взял интервью у Бориса Грачевского, создателя знаменитого детского телевизионного журнала "Ералаш".
"В России и в СССР удивительная любовь народа к анекдоту. Это очень интересный факт. Такого нет ни в одной стране", — рассказал Грачевский о секретах популярности "Ералаша" и признал, что журнал со времен СССР сильно изменился, стал гораздо жестче: "Посмотрите вокруг — сейчас много юмора разного и ужасного, неприятного и великолепного, и мы тоже стали немного другие, потому что мы сегодня не имеем права говорить с детьми так, как это было раньше, мы стали жестче".
О идеологии "Ералаша", новых сериях и о любимой серии самого автора тележурнала вы можете узнать из нового выпуска онлайн-дневника АТР, который ведет с форума МегаФон.
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