37 участников молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" рекомендовали к получению грантовой поддержки Росмолодежи на сумму от 50 тысяч до 2 млн рублей. Всего на Всероссийский конкурс молодежных проектов подали 130 заявок, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Ранее начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума Екатерина Четошникова говорила о том, что общий грантовый фонд конкурса не был установлен. "Будут поддержаны все достойные проекты. Какие это будут проекты, определит комиссия из шести федеральных экспертов", — говорила Екатерина Четошникова.
Отметим, что грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу "Россия – страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году по инициативе президента.
Форум "Алтай. Территория развития" завершился в Алтайском крае 14 июня. В нем приняли участие более 1500 человек, включая участников, гостей, экспертов, волонтеров и наставников. С 9 июня на территории "Сибирского подворья" — основной площадке форума — прошло около 300 мероприятий, которые были организованы в формате презентаций, лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов.
Организатором форума является правительство Алтайского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
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