Как отдыхаем на 9 Мая и когда выходим на работу

Первые майские праздники, которые длились у россиян с 1 по 5 мая, подошли к концу и началась короткая рабочая неделя. Тем, кто 6 мая приступил к работе, тяжело настроиться на трудовой ритм. А тут еще и не за горами новые длинные выходные, сокращенные дни и короткие рабочие недели. Когда они наступят, ждать ли длинных выходных в июне и как будем работать – читайте в материале amic.ru.
Уже на этой неделе. Хотя "длинные" – громко сказано. Просто к календарным выходным мы получим дополнительный выходной и сокращенный рабочий день.
По случаю Дня Победы, который в 2020 году выпадает на субботу, россиянам полагается три выходных подряд.
В итоге рабочий график выстроен следующим образом:
- 9 мая, суббота – День Победы, праздничный день;
- 10 мая, воскресенье – календарный выходной;
- 11 мая, понедельник – выходной праздничный день.
Согласно законодательству, если государственный праздник выпадает на календарный выходной – субботу или воскресенье – то он автоматически переносится на следующий за ним понедельник (или любую другую дату). В этом году так уже было на Международный женский день и День защитника Отечества.
В нашем случае 9 мая в 2020 году – это суббота, поэтому понедельник 11 мая – выходной.
Рабочие дни между майскими праздниками в 2020 году президент России Владимир Путин объявил нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая. Таким образом глава государства продлил нерабочий период, который был на протяжении всего апреля. Это сделали для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции в стране.
Однако новый указ президента касается не всех. Работать с 6 по 8 мая придется сотрудникам:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских учреждений и аптек;
- организаций, обеспечивающих жителей продуктами и товарами первой необходимости;
- служб, выполняющих неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания;
- компаний, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочные работы;
- финансовых учреждений.
А органы власти и СМИ должны определить число сотрудников, которые будут работать в эти дни.
Кроме того, многие регионы уже расширили этот перечень другими организациями (исходя из внутренней эпидобстановки). Поэтому некоторые компании работают в нерабочий период либо удаленно, либо в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Она будут в июне. В 2020 году на День России мы будем отдыхать три дня подряд. Это будет так:
- 11 июня, четверг – сокращенный рабочий день;
- 12 июня, пятница – День России, праздничный день;
- 13 июня, суббота – выходной по календарю;
- 14 июня, воскресенье – выходной по календарю;
- 15 июня, понедельник – рабочий день.
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