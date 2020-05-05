Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период на майские праздники. Из-за этого у многих возник вопрос: а когда теперь выходить на работу и кто должен трудиться с 6 по 8 мая – в те дни, которые разделяют официальные праздничные выходные.
28 апреля глава государства в своем обращении заявил, что рабочие дни между майскими праздниками станут нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая.
"Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали – брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать", – пояснил Владимир Путин.
Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники продлятся у россиян с 1 по 11 мая (при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах).
Как минимум работодателей и работников:
- непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса;
- медицинские учреждения и аптеки;
- организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости;
- службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания;
- организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы;
- финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги;
- иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе.
Согласно указу президента, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые будут работать в эти дни.
А для компаний, которые не входят в указанный перечень, 6, 7, 8 мая – нерабочие дни. При этом, согласно указу президента, регионы сами могут установить перечень организаций, для которых нерабочий период будет рабочим (исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в регионе). В апреле в Алтайском крае к работе уже вернулись организации из нескольких сфер: К примеру,
с 6 апреля заработали:
- точки по продаже табачных изделий и печатных СМИ;
- ритуальные фирмы;
- организации, оказывающие нотариальные услуги;
- автомастерские и автосервисы;
- банки и страховые компании (организации, предоставляющие неотложные (расчеты и платежи) финансовые, банковские и страховые услуги).
С 10 апреля по решению краевого правительства начали работать
компании, производящие:
- асбестовые материалы;
- фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару;
- полиграфическую продукцию;
- кабельную продукцию.
транспортные компании:
- сухопутные;
- водные;
- воздушные перевозки.
компании, торгующие:
- оптом сырьем и материалами для производственных и строительных предприятий;
- тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;
- товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.
компании, предоставляющие услуги по:
- кадастровой и оценочной деятельности;
- экспертизе документации;
- выдаче справок по социально правовым запросам граждан;
- инфраструктуре господдержки малого и среднего предпринимательства;
- продаже и аренде имущества;
- обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;
- адвокатские, юридические услуги;
- ремонту электроники;
- сбору и утилизации вторсырья.
А с 29 апреля открылись:
- парикмахерские и магазины одежды и обуви, которые работают на первых этажах и имеют отдельный вход.
Поэтому организации, которым губернатор Алтайского края разрешил работать в нерабочий период в апреле, по идее, могут работать и с 6 по 8 мая. Однако исключением до сих пор остаются салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры, бани, сауны, частные медцентры и многие другие.
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