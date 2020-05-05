Вторник, 5 Май, 11:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
8°

145268 +0
Обь
491см +16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Работать или нет?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период на майские праздники. Из-за этого у многих возник вопрос: а когда теперь выходить на работу и кто должен трудиться с 6 по 8 мая – в те дни, которые разделяют официальные праздничные выходные.

1
Сколько продлится майский нерабочий период?

28 апреля глава государства в своем обращении заявил, что рабочие дни между майскими праздниками станут нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая.

"Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали – брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать", – пояснил Владимир Путин.

Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники продлятся у россиян с 1 по 11 мая (при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах).

2
А зарплата сохранится?
Да. Об этом говорится в указе президента. 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
3
Кого решение президента точно не коснется?

Как минимум работодателей и работников:

  • непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса;
  • медицинские учреждения и аптеки;
  • организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости;
  • службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания;
  • организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы;
  • финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги;
  • иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе.

Согласно указу президента, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые будут работать в эти дни.

4
А остальные что?

А для компаний, которые не входят в указанный перечень, 6, 7, 8 мая – нерабочие дни. При этом, согласно указу президента, регионы сами могут установить перечень организаций, для которых нерабочий период будет рабочим (исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в регионе). В апреле в Алтайском крае к работе уже вернулись организации из нескольких сфер: К примеру,

с 6 апреля заработали:

  • точки по продаже табачных изделий и печатных СМИ;
  • ритуальные фирмы;
  • организации, оказывающие нотариальные услуги;
  • автомастерские и автосервисы;
  • банки и страховые компании (организации, предоставляющие неотложные (расчеты и платежи) финансовые, банковские и страховые услуги).

С 10 апреля по решению краевого правительства начали работать

компании, производящие:

  • асбестовые материалы;
  • фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару;
  • полиграфическую продукцию;
  • кабельную продукцию.

транспортные компании:

  • сухопутные;
  • водные;
  • воздушные перевозки.

компании, торгующие:

  • оптом сырьем и материалами для производственных и строительных предприятий;
  • тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;
  • товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

компании, предоставляющие услуги по:

  • кадастровой и оценочной деятельности;
  • экспертизе документации;
  • выдаче справок по социально правовым запросам граждан;
  • инфраструктуре господдержки малого и среднего предпринимательства;
  • продаже и аренде имущества;
  • обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;
  • адвокатские, юридические услуги;
  • ремонту электроники;
  • сбору и утилизации вторсырья.

А с 29 апреля открылись:

  • парикмахерские и магазины одежды и обуви, которые работают на первых этажах и имеют отдельный вход.

Поэтому организации, которым губернатор Алтайского края разрешил работать в нерабочий период в апреле, по идее, могут работать и с 6 по 8 мая. Однако исключением до сих пор остаются салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры, бани, сауны, частные медцентры и многие другие. 

 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:31
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае 0
10:14
В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая 19
09:34
Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком 4
09:01
Стала известна судьба передачи Никиты Михалкова после его слов о чипировании людей 29
08:35
Apple показала новый MacBook Pro 0
08:07
Житель Омска насмерть разбился на грузовике в Горном Алтае 3
07:34
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 2
07:04
Российские банки увеличили выпуск цифровых карт 1
06:32
Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19 14
06:01
Холод и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 мая 0
23:45
Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:32
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений 25
21:21
Три садовых домика сгорели в Алтайском крае 0
20:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 36 1
19:55
Школьники раздают георгиевские ленты детям войны в Барнауле 14
18:57
Анна Попова заявила о невозможности полной победы над COVID-19 13
18:24
Уволенный из "Марии-Ра" грузчик разнес стеллаж с алкоголем 13
17:42
Больше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России за сутки 25
17:07
Дорогу на остров Шубинский временно перекрыли из-за подтопления 2
16:33
Названы самые вредные привычки россиян во время самоизоляции 0
16:00
Экспонаты музеев Алтайского края "переместятся" на радио 1
15:20
Второй пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 36
15:15
В Минтруде пояснили, как будет проходить оплата нерабочих дней в мае 1
14:42
Сергей Шубенков не собирается уезжать из Барнаула 21
14:05
Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула 21
13:31
Россияне рассказали о своих увлечениях в самоизоляции 0
13:01
Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае 0
12:33
В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи 45
12:02
В барнаульском зоопарке родился детеныш северного оленя 1
11:31
Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины 19
11:00
Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 36 человек 29
10:58
Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле 6
10:28
Патриарх Кирилл обратился за помощью к богатым прихожанам 54
09:45
Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин 52
09:17
Ученые определили "запах смерти" 6
08:45
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 млн 17
08:17
10 правил жизни от Одри Хепберн: о любви, успехе и женщинах 7
07:32
Вся в бабушку: люди повторили старые фото своих родственников 7
07:10
Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком" 13
06:48
Лучше людей: в Нидерландах к пенсионерам на карантине приводят в гости альпак 1
06:16
4 мая Алтайский край накроет непогода 0
23:37
Коронавирус подозревают у трех тысяч газовиков в Якутии 14
22:15
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай 2
21:35
Глава Роспотребнадзора не исключает усиления мер против коронавируса 8
20:23
Некоторых больных с COVID теперь будут лечить амбулаторно. Кого и почему? 1
19:49
Глава Барнаула назвал принятые против COVID-19 меры действенными 20
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 35 2
18:34
Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19 38
18:17
"Просто не можем". Лукашенко не стал отменять парад в честь 9 Мая 15
17:45
В Барнауле приступили к ремонту еще трех автодорог 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.