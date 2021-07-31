"Спутник Лайт". Что это за вакцина и чем она отличается от других?

Первые 11 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" привезли в Алтайский край, сообщили в региональном Минздраве. Сейчас ведомство распределяет препарат между медучреждениями края. Это уже четвёртый зарегистрированный в России препарат от ковида, поставки которого начали на Алтай.
О том, чем друг от друга отличаются ранее появившиеся отечественные вакцины, amic.ru уже писал. С "Лайтом" ещё интереснее – он вообще предназначен для иных целей, нежели другие препараты. Рассказываем, для чего нужен "Спутник Лайт", чем он отличается от привычного нам "Спутника V" и кого им будут прививать.
Препарат, который, как и "Спутник V" ("ГамКовидВак"), разработали в научном центре имени Гамалеи. Вакцина прошла уже две фазы испытаний. Третий этап ещё продолжается и завершится 1 января 2022 года.
Тем не менее "Спутник Лайт" в конце июня выпустили в гражданский оборот. Сначала вакцину поставляли только в московские медучреждения. Но в июле производство наладили на семи российских предприятиях. Объём производства увеличился, и "Лайт" (пока небольшими партиями) начали поставлять в регионы.
"Спутник Лайт" – это полная копия компонента вакцины "Спутник V". Напомним, "ГамКовидВак" состоит из двух разных препаратов, которые ставятся с интервалом в 21 день. Так вот, "Лайт" в точности повторяет содержимое первого компонента. От него он, кроме названия, ничем не отличается.
По сути, это первый укол, который ставят всем записавшимся на вакцинацию привычным "Спутником". Так что если вы вдруг решили привиться, но пропустили вторую прививку, поздравляем: можете считать, что вы поставили "Спутник Лайт".
В федеральном Минздраве решили, что "Спутник Лайт" отлично подходит для ревакцинации. Одного укола, по мнению медиков, достаточно, чтобы "обновить" иммунную защиту и вновь выработать антитела.
По данным разработчиков, первый компонент препарата сам по себе показывает хорошую эффективность – около 80%. Она пусть и ниже, чем у двухкомпонентного "Спутника V" (91,6%, по данным журнала The Lancet), но зато лучше многих зарубежных препаратов, уверяют в институте имени Гамалеи. А самое главное – "Спутник Лайт" отлично работает в случае с пациентами, которые ранее прививались от ковида. Количество антител, по оценке специалистов, в течение 10 дней вырастает до 40 раз.
К тому же это очень удобно: не нужно потом приходить на вторую прививку. Один укол – и ты ревакцинирован.
Можно. "Спутник Лайт" подходит и для первичной вакцинации, считают в Минздраве. Например, в ДНР и ЛНР многих жителей прививают именно им. Но эффективность, как мы уже сказали, немного ниже, чем у "Спутника V". Так что это скорее запасной вариант: для случаев, когда прийти на прививку дважды затруднительно.
Поэтому в регионах, где с организацией двукратной вакцинации проблем нет (например, в Алтайском крае), сначала будут прививать "Спутником V" и другими двухкомпонентными препаратами. Ну а "Лайт" – для ревакцинации.
Нет. Противопоказания у вакцины те же самые, что и у "Спутника V". А "ГамКовидВак", напомним, несовершеннолетним пока противопоказан. Хотя скоро, возможно, разрешат вакцинировать и подростков. Исследования на эту тему уже проводят. И предварительные результаты, по словам разработчиков, очень хорошие. Но пока ни "Спутник V", ни "Спутник Лайт" детям не ставят.
В Алтайском крае чёткого порядка ревакцинации пока нет. Например, через "Госуслуги" на процедуру не записаться.
Хотя привиться повторно жителям региона ничего не мешает. Об этом ещё в начале июля (когда "Спутника Лайт" в регионе не было) рассказывала специалист местного Минздрава Наталья Белоцкая. Правда, она сразу предупредила: приоритет медики будут отдавать сначала тем, кто ещё не ни разу не прививался.
Напомним, ревакцинироваться можно любым зарегистрированным в России препаратом: никаких ограничений на этот счёт у федерального Минздрава нет. Тем не менее масштабную ревакцинацию медики рассчитывают проводить именно "Спутником Лайт". Пока тяжёлая эпидобстановка не начнёт улучшаться, в Министерстве здравоохранения рекомендуют ставить повторную прививку через шесть месяцев после первых двух уколов.
Чтобы уточнить наличие "Спутника Лайт", нужно звонить в свою поликлинику по месту жительства. Судя по всему, упростят процедуру записи (введут её на "Госуслугах") чуть позже, когда вакцины в регионе будет больше, а ревакцинацию объявят официально.
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Комментарии
из одной бочки наливают
Время покажет всю прелесть этих вакцин.
выпил проявитель? выпей и закрепитель) доведи дело до конца!
Т.е.ревакцинацию в АК не проводят?
Второй готовить сложно.
я отмазался - переболел второй раз незаметно почти и IgM антитела не дают ставить жижу