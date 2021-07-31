"Спутник Лайт". Что это за вакцина и чем она отличается от других?

Первые 11 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" привезли в Алтайский край, сообщили в региональном Минздраве. Сейчас ведомство распределяет препарат между медучреждениями края. Это уже четвёртый зарегистрированный в России препарат от ковида, поставки которого начали на Алтай.

О том, чем друг от друга отличаются ранее появившиеся отечественные вакцины, amic.ru уже писал. С "Лайтом" ещё интереснее – он вообще предназначен для иных целей, нежели другие препараты. Рассказываем, для чего нужен "Спутник Лайт", чем он отличается от привычного нам "Спутника V" и кого им будут прививать.

1 Что такое "Спутник Лайт"? Препарат, который, как и "Спутник V" ("ГамКовидВак"), разработали в научном центре имени Гамалеи. Вакцина прошла уже две фазы испытаний. Третий этап ещё продолжается и завершится 1 января 2022 года. Тем не менее "Спутник Лайт" в конце июня выпустили в гражданский оборот. Сначала вакцину поставляли только в московские медучреждения. Но в июле производство наладили на семи российских предприятиях. Объём производства увеличился, и "Лайт" (пока небольшими партиями) начали поставлять в регионы.

2 Чем препарат отличается от обычного "Спутника V"? "Спутник Лайт" – это полная копия компонента вакцины "Спутник V". Напомним, "ГамКовидВак" состоит из двух разных препаратов, которые ставятся с интервалом в 21 день. Так вот, "Лайт" в точности повторяет содержимое первого компонента. От него он, кроме названия, ничем не отличается. По сути, это первый укол, который ставят всем записавшимся на вакцинацию привычным "Спутником". Так что если вы вдруг решили привиться, но пропустили вторую прививку, поздравляем: можете считать, что вы поставили "Спутник Лайт".

3 Тогда зачем нам второй "Спутник", если есть первый? Для чего нужен "Лайт"? В федеральном Минздраве решили, что "Спутник Лайт" отлично подходит для ревакцинации. Одного укола, по мнению медиков, достаточно, чтобы "обновить" иммунную защиту и вновь выработать антитела. По данным разработчиков, первый компонент препарата сам по себе показывает хорошую эффективность – около 80%. Она пусть и ниже, чем у двухкомпонентного "Спутника V" (91,6%, по данным журнала The Lancet), но зато лучше многих зарубежных препаратов, уверяют в институте имени Гамалеи. А самое главное – "Спутник Лайт" отлично работает в случае с пациентами, которые ранее прививались от ковида. Количество антител, по оценке специалистов, в течение 10 дней вырастает до 40 раз. К тому же это очень удобно: не нужно потом приходить на вторую прививку. Один укол – и ты ревакцинирован.

4 То есть просто привиться "Лайтом" нельзя? Можно. "Спутник Лайт" подходит и для первичной вакцинации, считают в Минздраве. Например, в ДНР и ЛНР многих жителей прививают именно им. Но эффективность, как мы уже сказали, немного ниже, чем у "Спутника V". Так что это скорее запасной вариант: для случаев, когда прийти на прививку дважды затруднительно. Поэтому в регионах, где с организацией двукратной вакцинации проблем нет (например, в Алтайском крае), сначала будут прививать "Спутником V" и другими двухкомпонентными препаратами. Ну а "Лайт" – для ревакцинации.

5 Правда ли, что "Спутник Лайт" можно ставить детям? Нет. Противопоказания у вакцины те же самые, что и у "Спутника V". А "ГамКовидВак", напомним, несовершеннолетним пока противопоказан. Хотя скоро, возможно, разрешат вакцинировать и подростков. Исследования на эту тему уже проводят. И предварительные результаты, по словам разработчиков, очень хорошие. Но пока ни "Спутник V", ни "Спутник Лайт" детям не ставят.

6 Может, "Лайт" означает, что вакцина легче переносится? Нет. Вещество ничем не отличается от первого компонента "ГамКовидВак". Соответственно, и иммунная реакция организма будет точно такой же. Напомним, самые частые симптомы после вакцинации: головная боль, гриппозная слабость, повышенная температура и боль в месте укола. Эти "побочки" считаются нормальными: так организм реагирует на вакцину. Длятся нежелательные эффекты, по словам специалистов, не дольше трёх дней.