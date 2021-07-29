Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край

В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины "Спутник Лайт". Сейчас проводится распределение препарата между краевыми медицинскими организациями, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Спутник Лайт" – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её разработали в научном центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат вышел в конце июня, его используют для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.
По данным на 28 июля, 466 370 жителей региона уже сделали прививку от коронавируса. При этом курс вакцинации из них уже завершили (поставили оба компонента) 350 448 человек. Это 42,6% от подлежащих вакцинации.
В краевом ведомстве напомнили, что в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов также организовали пункты вакцинации внутри и возле торговых центров. В Барнауле можно поставить прививку в зданиях ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Галактика", а в Бийске – в мобильном комплексе возле ТРЦ "Ривьера".
Комментарии
Спасибо конечно, но не вижу смысла.
Сейчас проводится распределение препарата между краевыми медицинскими организациями,
Медиков будут прививать?
29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН
Надпись на фото "номер добровольца" оптимизма не добавляет
29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН
Спасибо конечно, но не вижу смысла.
Единственный смысл нахождения на ресурсе гадит по отношению к власти и хорошим новостям
29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН
тебе и не предлагают, тебе Астро-Зенека положена, ну или Пфайзер, если хозяева разрешат.
Аборигейка, дак ты же уже ширнулся. Зачем тебе еще?
Страшный сон Аборигена:
Борик видит ампулу со Спутником и на ней надпись:
Номер добровольца
№1 Абориген
и его аватарка черно-белая
У Аборигена появились собственные комментаторы.
Ту 10:06
Просто Аборигейка многих людей уже достала. Пороть чушь в таких количествах, ежедневно, с утра до вечера. Он представляет интересы максимум десятка человек в АК, но гадит так интенсивно, будто ему платят за это.
29.07.2021 10:15
- гость -
Он представляет интересы максимум десятка человек в АК
Если всего десяток то чего ж вы их так ссытесь то? Прививайтесь на здоровье! Десяток для вас вообще никакой роли не сыграет! Да и вообще - привился и в домике, или не в домике и с прививкой что-то не то? Или она совсем не за тем?
29.07.2021 10:15
- гость -
Ту 10:06
Просто Аборигейка многих людей уже достала. Пороть чушь в таких количествах, ежедневно, с утра до вечера. Он представляет интересы максимум десятка человек в АК, но гадит так интенсивно, будто ему платят за это.
Ну что вы так опускаете аборигешу. Такие как он придумали себе новое название ЛОМ (лидеры общественного мнения).
Для 10:25(1)
Дело не в его мнении по вакцинации, дело в его позиции по всем вопросам. вы просто путаете его отрицание вакцинации с его отрицанием вообще всего, что касается государства в России. Он против России в принципе. Он за пиндосов, он за хохлов, он за гейропейцев, он за кого угодно, но против России и русских.
он скажет, что он не против русских, что он против Путина, но вы почитайте его любой комментарий: он тупо против
Виктор 09:55
Абориген я вижду, что ты здесь за главного.
Поэтому предлагаю составить обращения во все органы и организации, Русскую Православную Церковь о создании пунктов оказания гуманитарной помощи людям отстранённым от работы в связи с отказом быть добровольцем. Дабы избежать надвигающейся гуманитарной катастрофы. Обратить особенное внимание на это болотирующихся лиц и политических партий.
Помощь может быть материальная, продукты питания, одежда и так далее....
29.07.2021 10:32
- гость -
Согласен, раздражает одно. Они само провозглашают себя элитой общества, выразителями настроения народа. Их много везде, на любом ресурсе, обгаживают любую новость, любое сообщение подводя, что всё плохо и виновата власть (власть не защищаю). Исчез местный, появился абориген, завтра он появится в образе бабушки Зины и опять будет словесно гадить.
Лёха, то что ты недалекий, это было сразу ясно. Но кто такие болотирующиеся лица? Это те, кто на Болотной в 11 году тусовался? С белыми использованными резиновыми изделиями на одежде?
В нашей 14-ой нет такой вакцины, хочу ревакцинироваться. Куда поступила она ?
Опаньки, на мозоль наступил однако!))). Завыли "представители народные".
29.07.2021 10:42
- гость -
Исчез местный,
Хрен Вам! Я не исчез! Меня люто забанили па беспределу!!!!!!
Буду как большинство - гостем. Вот.
29.07.2021 10:54
АБОРИГЕН
Обратите внимание на таймлайн комментариев — с 10:00.
Возможно, в это время открываются фабричные двери
29.07.2021 10:32
- гость -
он тупо против
Он представитель группы нигелистов. Эту проблему освещали российские классики ,
например Тургенев "Отцы и дети".
Все старо как мир!
29.07.2021 11:02
- гость -
местный не отчаивайся, я тебя узнаю в любом подписании
Витя, вы своими наивными вопросами во всех темах, уже давно сформировали мнение о себе, как о чукотском юноше - а вернули цацки из ломбарда? а разве пандемия не повод отказаться от дня города?
Б….., что вообще в голове у человека, задающего такие вопросы? Ты как Лунтик - я родился! О, а наши на Луне были! О, а небо голубое, а трава зелёная! А вода мокрая! А тетки мягкие! А с пива плющит!
29.07.2021 10:32
- гость -
Ничего тут не могу прокомментировать. В твоих утлых мозгах Россия и народ срослись с Путиным и его чавкалками. Они то понятно, откукарекались и к мискам чавкать, а ты то что? Отупел совсем что ли?
29.07.2021 11:16
АБОРИГЕН
Ничего тут не могу прокомментировать. В твоих утлых мозгах Россия и народ срослись с Путиным и его чавкалками. Они то понятно, откукарекались и к мискам чавкать, а ты то что? Отупел совсем что ли?
Судя по вашим высказыванием вы не из этого народа. Так и пишите, я гражданин свободной страны победившего майдана несу вам счастье и процветание. Вы должны под моим руководством идти по той дороге которую я вам укажу. Будет честно и открыто.
29.07.2021 11:02
- гость -
Хрен Вам! Я не исчез! Меня люто забанили па беспределу!!!!!!
Буду как большинство - гостем. Вот.
Не покидай нас, в отличии от зануды аборигена с тобой было весело))
Боря продукт спецслужб, не российских, а укропских
Аборигешка, долго рожала. А смысла - пшик. Что в твоём сообщении - чавкалки, откукарекались…
Какой то жаргон прораба на стройплощадке. Хотя ты и гнёшь из себя инвестора, но ты максимум прораб.
твоя личная неприязнь к Путину объяснима только твоими либеральными наклонностями. А Путин либералов прижал к ногтю. Вот у тебя пердак и полыхает за классово близких тебе. Кто твои кумиры - овальные, Ждановы, яшины, Гудковы и соболи - вся грязь из-под ногтей. И смотришь ты только Дождь, и читаешь новую газету. А я эти ресурсы считаю такой же пропагандой как и Соловьев, только не на государственные, а на пиндосские грантовые деньги. Все эти медузы, проекты и прочие прямо финансируются зарубежными НКО. Это как Беллингкэт финансируется МИ6 в Англии.
И дан был май, и пишет лестно,
Отправлю я его себя заместо
В рай.
Отчаянно пусты сейчас все телеграммы рая,
Пустопорожни. В рае отдыхают.
А мне наместника такого,
Сказать не очень дорогого.
В иных уже и не сыскать.
Пусть скажет - кем его в раю писать?
Че, Лёха, штырит тебя, болезного?)
На чем сидишь?
29.07.2021 11:29
- гость -
Да нет у них никаких кумиров.Это флюгеры.Как только изменится ветер, они тут же развернутся.Вчера еще умилялись жирной новодворской, сегодня никто и словом не обмолвится о ней.Приняли льоху cисяна, и ни одна либерастная мышь не топит за него так же неистово, как при его свободе.И т.д., и т.п.
11:33
Жил был поп, толоконный лоб...
На том, стало быть и сижу. Кто ж кобылу да на печах тащит?
Вакцинация, ревакцинация, ре-ревакцинация и т.д.
Немного прояснилась к чему такая спешка, когда узнал что президент компании Нанолек производителя КовиВак является пасынок Голиковой (мадам Арбидол) и Христенко, в других компаниях тоже засветились крупные чиновники замы министров и т.д. А если учесть что неиспользованные ампулы надо утилизировать, а это расходы! А срок годности вакцин от 3х до 6х мес. (хотя сейчас увеличили до 8).
Не отеческая забота о народе, а жажда наживы - вот более понятная мотивация для тотальной вакцинации.
29.07.2021 11:58
М
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?
29.07.2021 12:00
- гость -
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?
АстоЗенокой сам ширяйся! Почитай почему её у себя умные люди запретили! Кстати а не та-же ли фигня этот спутник?
КовиВак вот должен быть ничётак, только вот пойди найди его, он походу только для своих, нужных.
29.07.2021 11:21
- гость -
А ты за народ то не квакай и не делай вид что ты его представитель.
А?!!!! Бори ген?
На самом деле Перечень предъяв должен быть исчерпывающим. А когда он не исчерпывающ, например написано - и др. То это не перечень, это абстрактная рекомендация.
11 тыс. комплементов не надо. Всё что могу.
Почему нельзя ревакцинироваться обычным "спутником"? У меня вакцинация прошла хорошо четыре месяца назад, через два можно будет сделать повтор. Почему непременно"лайт"?
29.07.2021 13:02
- гость -
Лайт потому, что однокомпонентная.Лекари твердят, что ревакцинироваться можно абсолютно любой.Глаголят, что после Спутника не обязательно Спутник, можно все, чем богата Ваша поликлиника на тот момент.Я например не люблю ерши, однажды привился Спутником, им и буду ревакцинироваться.А то не дай Боже намешаешь, и взаправду хвост вырастет.
29.07.2021 12:00
- гость -
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?
-
В капиталистическом обществе производитель - это капиталист руководимый идеологией золотого тельца. Фарма-капиталист входит в зловещую триаду "(общественное) питание" - "медицина" - "фарма". Понятно что зловещей она становится исходя из преобладающей античеловеческой концепции жизнеустройства, которую продвигают те кто умнее чистокапиталистов и использует их как инструментарий. Например, для решения глобальной задачи сокращения населения. Но сами капиталисты и афилированные с ними госчиновники, убеждающие себя и нас что работают на благо народа, могут действительно об этом не думать и даже не догадываться. Совершенно разные горизонты планирования.
Единственный смысл нахождения на ресурсе гадит по отношению к власти и хорошим новостям
Твоя власть так нагадила, что ее никто не перегадит. И новостей от власти хороших не бывает. А что она ботам продажным приплачивает, так это еще по вовке вечернему соловьиному помету известно.
У Аборигена появились собственные комментаторы
Это боты с администрации очень боятся Аборигена и всячески его оскорбляют, ведь логических доводов в их продажных мозгах нет.
Это боты с администрации
Как же так? АБОРИГЕН против социализма, трёт тут за капитализм, администрация тоже за буржуев. Поэтому он, выражаясь темой данного поста, мутированный вирус одного заболевания - капитализма, который уничтожает всё разумное в людях.