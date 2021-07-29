Четверг, 29 Июль, 15:30

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 86,92
24°


6195232 +0
Обь
171см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Новости

Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край

, ИА "Амител"
Препарат предназначен для ревакцинации от ковида
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины "Спутник Лайт". Сейчас проводится распределение препарата между краевыми медицинскими организациями, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Спутник Лайт" – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её разработали в научном центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат вышел в конце июня, его используют для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

По данным на 28 июля, 466 370 жителей региона уже сделали прививку от коронавируса. При этом курс вакцинации из них уже завершили (поставили оба компонента) 350 448 человек. Это 42,6% от подлежащих вакцинации.

В краевом ведомстве напомнили, что в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов также организовали пункты вакцинации внутри и возле торговых центров. В Барнауле можно поставить прививку в зданиях ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Галактика", а в Бийске – в мобильном комплексе возле ТРЦ "Ривьера".

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН

Спасибо конечно, но не вижу смысла.

29.07.2021 09:48
- гость -

Сейчас проводится распределение препарата между краевыми медицинскими организациями,

Медиков будут прививать?

29.07.2021 09:55
Виктор

29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН

Надпись на фото "номер добровольца" оптимизма не добавляет

29.07.2021 10:01
- гость -

29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН

Спасибо конечно, но не вижу смысла.

Единственный смысл нахождения на ресурсе гадит по отношению к власти и хорошим новостям

29.07.2021 10:03
- гость -

29.07.2021 09:46
АБОРИГЕН
тебе и не предлагают, тебе Астро-Зенека положена, ну или Пфайзер, если хозяева разрешат.

29.07.2021 10:05
- гость -

Аборигейка, дак ты же уже ширнулся. Зачем тебе еще?

29.07.2021 10:05
Лукашенко

Страшный сон Аборигена:

Борик видит ампулу со Спутником и на ней надпись:

Номер добровольца
№1 Абориген
и его аватарка черно-белая

29.07.2021 10:06
- гость -

У Аборигена появились собственные комментаторы.

29.07.2021 10:15
- гость -

Ту 10:06
Просто Аборигейка многих людей уже достала. Пороть чушь в таких количествах, ежедневно, с утра до вечера. Он представляет интересы максимум десятка человек в АК, но гадит так интенсивно, будто ему платят за это.

29.07.2021 10:25
- гость -

29.07.2021 10:15
- гость -
Он представляет интересы максимум десятка человек в АК

Если всего десяток то чего ж вы их так ссытесь то? Прививайтесь на здоровье! Десяток для вас вообще никакой роли не сыграет! Да и вообще - привился и в домике, или не в домике и с прививкой что-то не то? Или она совсем не за тем?

29.07.2021 10:25
- гость -

29.07.2021 10:15
- гость -
Ту 10:06
Просто Аборигейка многих людей уже достала. Пороть чушь в таких количествах, ежедневно, с утра до вечера. Он представляет интересы максимум десятка человек в АК, но гадит так интенсивно, будто ему платят за это.

Ну что вы так опускаете аборигешу. Такие как он придумали себе новое название ЛОМ (лидеры общественного мнения).

29.07.2021 10:32
- гость -

Для 10:25(1)
Дело не в его мнении по вакцинации, дело в его позиции по всем вопросам. вы просто путаете его отрицание вакцинации с его отрицанием вообще всего, что касается государства в России. Он против России в принципе. Он за пиндосов, он за хохлов, он за гейропейцев, он за кого угодно, но против России и русских.
он скажет, что он не против русских, что он против Путина, но вы почитайте его любой комментарий: он тупо против

29.07.2021 10:38
Лёха

Виктор 09:55

Абориген я вижду, что ты здесь за главного.

Поэтому предлагаю составить обращения во все органы и организации, Русскую Православную Церковь о создании пунктов оказания гуманитарной помощи людям отстранённым от работы в связи с отказом быть добровольцем. Дабы избежать надвигающейся гуманитарной катастрофы. Обратить особенное внимание на это болотирующихся лиц и политических партий.
Помощь может быть материальная, продукты питания, одежда и так далее....

29.07.2021 10:42
- гость -

29.07.2021 10:32
- гость -

Согласен, раздражает одно. Они само провозглашают себя элитой общества, выразителями настроения народа. Их много везде, на любом ресурсе, обгаживают любую новость, любое сообщение подводя, что всё плохо и виновата власть (власть не защищаю). Исчез местный, появился абориген, завтра он появится в образе бабушки Зины и опять будет словесно гадить.

29.07.2021 10:51
- гость -

Лёха, то что ты недалекий, это было сразу ясно. Но кто такие болотирующиеся лица? Это те, кто на Болотной в 11 году тусовался? С белыми использованными резиновыми изделиями на одежде?

29.07.2021 10:51
- гость -

В нашей 14-ой нет такой вакцины, хочу ревакцинироваться. Куда поступила она ?

29.07.2021 10:54
АБОРИГЕН

Опаньки, на мозоль наступил однако!))). Завыли "представители народные".

29.07.2021 11:02
- гость -

29.07.2021 10:42
- гость -
Исчез местный,

Хрен Вам! Я не исчез! Меня люто забанили па беспределу!!!!!!
Буду как большинство - гостем. Вот.

29.07.2021 11:02
Виктор

29.07.2021 10:54
АБОРИГЕН

Обратите внимание на таймлайн комментариев — с 10:00.

Возможно, в это время открываются фабричные двери

29.07.2021 11:04
- гость -

29.07.2021 10:32
- гость -
он тупо против

Он представитель группы нигелистов. Эту проблему освещали российские классики ,
например Тургенев "Отцы и дети".
Все старо как мир!

29.07.2021 11:08
- гость -

29.07.2021 11:02
- гость -
местный не отчаивайся, я тебя узнаю в любом подписании

29.07.2021 11:09
- гость -

Витя, вы своими наивными вопросами во всех темах, уже давно сформировали мнение о себе, как о чукотском юноше - а вернули цацки из ломбарда? а разве пандемия не повод отказаться от дня города?
Б….., что вообще в голове у человека, задающего такие вопросы? Ты как Лунтик - я родился! О, а наши на Луне были! О, а небо голубое, а трава зелёная! А вода мокрая! А тетки мягкие! А с пива плющит!

29.07.2021 11:16
АБОРИГЕН

29.07.2021 10:32
- гость -
Ничего тут не могу прокомментировать. В твоих утлых мозгах Россия и народ срослись с Путиным и его чавкалками. Они то понятно, откукарекались и к мискам чавкать, а ты то что? Отупел совсем что ли?

29.07.2021 11:21
- гость -

29.07.2021 11:16
АБОРИГЕН
Ничего тут не могу прокомментировать. В твоих утлых мозгах Россия и народ срослись с Путиным и его чавкалками. Они то понятно, откукарекались и к мискам чавкать, а ты то что? Отупел совсем что ли?

Судя по вашим высказыванием вы не из этого народа. Так и пишите, я гражданин свободной страны победившего майдана несу вам счастье и процветание. Вы должны под моим руководством идти по той дороге которую я вам укажу. Будет честно и открыто.

29.07.2021 11:24
- гость -

29.07.2021 11:02
- гость -

Хрен Вам! Я не исчез! Меня люто забанили па беспределу!!!!!!
Буду как большинство - гостем. Вот.

Не покидай нас, в отличии от зануды аборигена с тобой было весело))

29.07.2021 11:25
- гость -

Боря продукт спецслужб, не российских, а укропских

29.07.2021 11:29
- гость -

Аборигешка, долго рожала. А смысла - пшик. Что в твоём сообщении - чавкалки, откукарекались…
Какой то жаргон прораба на стройплощадке. Хотя ты и гнёшь из себя инвестора, но ты максимум прораб.
твоя личная неприязнь к Путину объяснима только твоими либеральными наклонностями. А Путин либералов прижал к ногтю. Вот у тебя пердак и полыхает за классово близких тебе. Кто твои кумиры - овальные, Ждановы, яшины, Гудковы и соболи - вся грязь из-под ногтей. И смотришь ты только Дождь, и читаешь новую газету. А я эти ресурсы считаю такой же пропагандой как и Соловьев, только не на государственные, а на пиндосские грантовые деньги. Все эти медузы, проекты и прочие прямо финансируются зарубежными НКО. Это как Беллингкэт финансируется МИ6 в Англии.

29.07.2021 11:30
Лёха

И дан был май, и пишет лестно,
Отправлю я его себя заместо
В рай.
Отчаянно пусты сейчас все телеграммы рая,
Пустопорожни. В рае отдыхают.
А мне наместника такого,
Сказать не очень дорогого.
В иных уже и не сыскать.
Пусть скажет - кем его в раю писать?

29.07.2021 11:33
- гость -

Че, Лёха, штырит тебя, болезного?)
На чем сидишь?

29.07.2021 11:35
- гость -

29.07.2021 11:29
- гость -
Да нет у них никаких кумиров.Это флюгеры.Как только изменится ветер, они тут же развернутся.Вчера еще умилялись жирной новодворской, сегодня никто и словом не обмолвится о ней.Приняли льоху cисяна, и ни одна либерастная мышь не топит за него так же неистово, как при его свободе.И т.д., и т.п.

29.07.2021 11:39
Лёха

11:33
Жил был поп, толоконный лоб...

На том, стало быть и сижу. Кто ж кобылу да на печах тащит?

29.07.2021 11:58
М

Вакцинация, ревакцинация, ре-ревакцинация и т.д.
Немного прояснилась к чему такая спешка, когда узнал что президент компании Нанолек производителя КовиВак является пасынок Голиковой (мадам Арбидол) и Христенко, в других компаниях тоже засветились крупные чиновники замы министров и т.д. А если учесть что неиспользованные ампулы надо утилизировать, а это расходы! А срок годности вакцин от 3х до 6х мес. (хотя сейчас увеличили до 8).
Не отеческая забота о народе, а жажда наживы - вот более понятная мотивация для тотальной вакцинации.

29.07.2021 12:00
- гость -

29.07.2021 11:58
М
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?

29.07.2021 12:06
- гость -

29.07.2021 12:00
- гость -
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?

АстоЗенокой сам ширяйся! Почитай почему её у себя умные люди запретили! Кстати а не та-же ли фигня этот спутник?

КовиВак вот должен быть ничётак, только вот пойди найди его, он походу только для своих, нужных.

29.07.2021 12:12
АБОРИГЕН

29.07.2021 11:21
- гость -
А ты за народ то не квакай и не делай вид что ты его представитель.

29.07.2021 12:54
Лёха

А?!!!! Бори ген?

На самом деле Перечень предъяв должен быть исчерпывающим. А когда он не исчерпывающ, например написано - и др. То это не перечень, это абстрактная рекомендация.

11 тыс. комплементов не надо. Всё что могу.

29.07.2021 13:02
- гость -

Почему нельзя ревакцинироваться обычным "спутником"? У меня вакцинация прошла хорошо четыре месяца назад, через два можно будет сделать повтор. Почему непременно"лайт"?

29.07.2021 13:07
- гость -

29.07.2021 13:02
- гость -
Лайт потому, что однокомпонентная.Лекари твердят, что ревакцинироваться можно абсолютно любой.Глаголят, что после Спутника не обязательно Спутник, можно все, чем богата Ваша поликлиника на тот момент.Я например не люблю ерши, однажды привился Спутником, им и буду ревакцинироваться.А то не дай Боже намешаешь, и взаправду хвост вырастет.

29.07.2021 13:37
М

29.07.2021 12:00
- гость -
Пфайзер тоже Голикова производит? И Астро-Зенеку? А в Китае тоже Нанолек производит?
-
В капиталистическом обществе производитель - это капиталист руководимый идеологией золотого тельца. Фарма-капиталист входит в зловещую триаду "(общественное) питание" - "медицина" - "фарма". Понятно что зловещей она становится исходя из преобладающей античеловеческой концепции жизнеустройства, которую продвигают те кто умнее чистокапиталистов и использует их как инструментарий. Например, для решения глобальной задачи сокращения населения. Но сами капиталисты и афилированные с ними госчиновники, убеждающие себя и нас что работают на благо народа, могут действительно об этом не думать и даже не догадываться. Совершенно разные горизонты планирования.

29.07.2021 14:33
- гость -

Единственный смысл нахождения на ресурсе гадит по отношению к власти и хорошим новостям


Твоя власть так нагадила, что ее никто не перегадит. И новостей от власти хороших не бывает. А что она ботам продажным приплачивает, так это еще по вовке вечернему соловьиному помету известно.

29.07.2021 14:35
- гость -

У Аборигена появились собственные комментаторы

Это боты с администрации очень боятся Аборигена и всячески его оскорбляют, ведь логических доводов в их продажных мозгах нет.

29.07.2021 15:29
- гость -

Это боты с администрации

Как же так? АБОРИГЕН против социализма, трёт тут за капитализм, администрация тоже за буржуев. Поэтому он, выражаясь темой данного поста, мутированный вирус одного заболевания - капитализма, который уничтожает всё разумное в людях.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:20
АлтГТУ вошёл в топ-20 российских вузов по востребованности выпускников 0
15:10
Реальный размер пенсий в России за полгода снизился 1
14:57
В Турции оценили возможность закрытия границ для российских туристов 7
14:43
Стало известно о состоянии девочки, которую мать выбросила с седьмого этажа в Бийске 7
14:32
Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в барнаульской многоэтажке 1
14:16
Онколог рассказал, как красное мясо влияет на развитие рака 7
14:01
"Единая Россия” собрала предложения врачей из регионов для народной программы 0
13:51
Олимпиаду в Токио показывают алтайским осуждённым 3
13:40
Чужих бабушек не бывает: Tele2 поможет пожилым людям освоить интернет 3
13:26
Более 300 млн выделили на строительство сельской школы в Алтайском крае 3
13:12
В Барнауле могут отменить День города в случае ухудшения эпидобстановки 13
13:01
Каждому по "Еве". МегаФон создал собственного голосового ассистента для своих абонентов 0
12:55
В Алтайском крае за сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом 12
12:39
Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку пяти берёз 1
12:26
Кураторы колледжей и техникумов будут получать доплату в пять тысяч рублей 0
12:10
В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому? 7
11:57
Российские гребцы завоевали серебро на Олимпийских играх в Токио 0
11:42
Казанский стрелок предпочёл пожизненный срок психбольнице 9
11:30
"Росводоканал Барнаул" сообщил об увеличении числа канализационных засоров 21
11:15
Ещё 52 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
11:01
Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк 9
10:48
В Екатеринбурге мужчина с оружием гулял по территории жилого комплекса 3
10:32
Барнаулец пригласил женщину на свидание в гаражах и ограбил 12
10:18
В России заблокировали почти тысячу сайтов с поддельными COVID-сертификатами 2
10:03
Регби в массы: как в Алтайском крае развивают необычный для России вид спорта 11
09:53
Власти могут расширить льготную ипотеку на частные дома 2
09:41
Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край 42
09:17
Россиянам рекомендуют оставаться в отелях из-за пожаров в Анталье 5
09:07
Россиян предупредили об активизации финансовых пирамид в соцсетях 2
08:51
Пять этажей тишины. Репортаж из красной зоны, где больше года борются с ковидом и смертью 58
08:40
Стала известна дата празднования Дня города в Барнауле 31
08:29
Космические аппараты и соль: как проходит реабилитация после коронавируса на Алтае 2
08:15
Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак 4
08:03
Работники завода "Алтайлесмаш" прошли тренинги от Регионального центра компетенций 2
07:51
Лихорадка на белой полосе: почему Барнаул остался без дорожной разметки 30
07:40
Природа против цивилизации. Удивительные заброшенные места 3
07:19
Урезали список. Когда прививку от COVID-19 при обязательной вакцинации можно не ставить? 40
07:03
"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу 3
06:51
Собака на сене. Почему в Барнауле сдвигаются сроки ремонта образовательных учреждений 10
06:38
Не попал в десятку: что делать, если кажется, что никуда не поступишь 2
06:18
Доктор Мясников объяснил опасность обезболивающих 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0
23:58
Такой день. Хлопок газа в Барнауле и три новых школы в Алтайском крае 0
23:35
Тело пропавшей женщины нашли на берегу Оби в Алтайском крае 1
22:57
Барнаульское "Динамо" обыграло омский "Иртыш" и вышло в 1/64 Кубка России 0
22:30
Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак из-за низких рейтингов 1
21:58
Рабочие закончили укреплять перекрытия в квартире после хлопка газа в Барнауле 4
21:29
В Роспотребнадзоре заявили об активной мутации коронавируса в последние полгода 0
20:58
Сборные России по баскетболу 3х3 взяли две серебряные медали 1
20:28
Жительница Алтайского края решила обвинить своего любовника в изнасиловании после ссоры 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.