Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край

В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины "Спутник Лайт". Сейчас проводится распределение препарата между краевыми медицинскими организациями, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Спутник Лайт" – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её разработали в научном центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат вышел в конце июня, его используют для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

По данным на 28 июля, 466 370 жителей региона уже сделали прививку от коронавируса. При этом курс вакцинации из них уже завершили (поставили оба компонента) 350 448 человек. Это 42,6% от подлежащих вакцинации.

В краевом ведомстве напомнили, что в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов также организовали пункты вакцинации внутри и возле торговых центров. В Барнауле можно поставить прививку в зданиях ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Галактика", а в Бийске – в мобильном комплексе возле ТРЦ "Ривьера".