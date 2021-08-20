Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 20 августа

Ещё 26 умерших

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших с начала пандемии достигло 4434 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 67 582 человека.

По состоянию на 20 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2754 человека, а также 431 пациент с рентгенологически подтвёржденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.