Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 20 августа

26 смертей от коронавируса в Алтайском крае и новые случаи заражения в Горном Алтае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 20 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших с начала пандемии достигло 4434 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Также за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 67 582 человека.
По состоянию на 20 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2754 человека, а также 431 пациент с рентгенологически подтвёржденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В Республике Алтай 19 августа выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 357 заболевших.
Также зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 63-летняя и 49-летняя жительницы города Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Врач отметил, что уровень выработки антител у мужчин ниже, чем у женщин. Кроме того, иммунная система женщин добирается непосредственно до вируса, что облегчает борьбу с ним.
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