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В Барнауле провели внеплановый рейд по проверке масок в автобусах

, ИА "Амител"
Нарушителям грозят крупные штрафы

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле 2 июля провели внеплановый рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Он состоялся на остановке "Демидовская плащадь". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверили наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

"По результатам проверки выявлено нарушение масочного режима со стороны водителя автобусного маршрута №47, — уточнили в городской администрации. — Индивидуальному предпринимателю Фрею Г.Г. будет направлена претензия с требованием обеспечить линейных работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также взять на контроль исполнение рекомендаций Роспотребнадзора".

Напомним, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок.

О нареканиях проинформируют Роспотребнадзор, чтобы ведомство приняло меры против нарушителей.

Им грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.07.2021 12:49
- гость -

Пацаки цак не надели! Люто наказать! Завтра они и перед красными штанами так КУ делать не будут!!!!

3.07.2021 13:14
- гость -

Исполнение РЕКОМЕНДАЦИЙ!
Дурдом на выезде

3.07.2021 13:22
- гость -

Проверяющих не запинали?

3.07.2021 13:51
Чучмек

"...а также не оказывать услуги гражданам без масок..."

Можно подробнее о законности такого требования? Желательно со ссылкой на официальный документ

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