В Барнауле провели внеплановый рейд по проверке масок в автобусах

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В Барнауле 2 июля провели внеплановый рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Он состоялся на остановке "Демидовская плащадь". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверили наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.
"По результатам проверки выявлено нарушение масочного режима со стороны водителя автобусного маршрута №47, — уточнили в городской администрации. — Индивидуальному предпринимателю Фрею Г.Г. будет направлена претензия с требованием обеспечить линейных работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также взять на контроль исполнение рекомендаций Роспотребнадзора".
Напомним, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок.
О нареканиях проинформируют Роспотребнадзор, чтобы ведомство приняло меры против нарушителей.
Им грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Пацаки цак не надели! Люто наказать! Завтра они и перед красными штанами так КУ делать не будут!!!!
Исполнение РЕКОМЕНДАЦИЙ!
Дурдом на выезде
Проверяющих не запинали?
"...а также не оказывать услуги гражданам без масок..."
Можно подробнее о законности такого требования? Желательно со ссылкой на официальный документ