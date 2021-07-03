В Барнауле провели внеплановый рейд по проверке масок в автобусах

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле 2 июля провели внеплановый рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Он состоялся на остановке "Демидовская плащадь". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверили наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

"По результатам проверки выявлено нарушение масочного режима со стороны водителя автобусного маршрута №47, — уточнили в городской администрации. — Индивидуальному предпринимателю Фрею Г.Г. будет направлена претензия с требованием обеспечить линейных работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также взять на контроль исполнение рекомендаций Роспотребнадзора".

Напомним, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок.

О нареканиях проинформируют Роспотребнадзор, чтобы ведомство приняло меры против нарушителей.

Им грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.