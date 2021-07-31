Специалист развеяла главный миф о вакцинации от коронавируса

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева развеяла одно из главных опасений перед вакцинацией. Она отметила в беседе с радио Sputnik, сейчас медицина имеет достаточный опыт, чтобы спрогнозировать влияние вакцины на течение беременности и развитие плода.

Эксперт напомнила, что в первых рекомендациях среди противопоказаний значилась беременность, однако в новой редакции инструкции для "Спутника V" её исключили. Будущим матерям следует вакцинироваться, если польза превышает возможные риски для будущего ребёнка.

Ерофеева отметила, что раньше считалось, что между прививкой и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, однако появились экспертные мнения, что после определённого срока препарат не оказывает негативного влияние на здоровье плода и матери. Врач напомнила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность, а вакцинация позволяет защитить роженицу и дитя. Однако решение в этом случае всегда принимают специалисты.