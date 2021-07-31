Специалист развеяла главный миф о вакцинации от коронавируса

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева развеяла одно из главных опасений перед вакцинацией. Она отметила в беседе с радио Sputnik, сейчас медицина имеет достаточный опыт, чтобы спрогнозировать влияние вакцины на течение беременности и развитие плода.
Эксперт напомнила, что в первых рекомендациях среди противопоказаний значилась беременность, однако в новой редакции инструкции для "Спутника V" её исключили. Будущим матерям следует вакцинироваться, если польза превышает возможные риски для будущего ребёнка.
Ерофеева отметила, что раньше считалось, что между прививкой и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, однако появились экспертные мнения, что после определённого срока препарат не оказывает негативного влияние на здоровье плода и матери. Врач напомнила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность, а вакцинация позволяет защитить роженицу и дитя. Однако решение в этом случае всегда принимают специалисты.
Комментарии
"...однако появились экспертные мнения, " - это и настораживает.
"Но пока ни "Спутник V", ни "Спутник Лайт" детям не ставят". - предыдущая новость.
откуда опыт появился? ставили беременным подопытным?
Она в аду гореть не боится?
Все глашатаи рекламно-пропагандистской кампании по принудительной вакцинации шмурдяком будут гореть в аду вечно!
только что прочитал новость - израильская газета пишет, что 72% тяжелобольных в клиниках - привитые полностью
миф 1====нет ещё специалистов,
миф 2==== сохраним днк у себя и будут далее детки в роду
миф 3==== вакцину навезли и девать её некуда и потому народу тёмному под басни тв дарим ====ура,народ ,радуйся халява прёт.