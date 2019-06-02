Алтайский депутат предложил продавать квоты на охоту с аукциона

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Владимир Семенов предложил изменить правила выдачи разрешений на охоту: сначала проводить жеребьевку, а затем продавать с аукциона. С такой инициативой он выступил на сессии АКЗС в четверг, 30 мая.

В этот день депутаты рассматривали в первом чтении изменения в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".

"В ряде субъектов в течение месяца собираются заявки из всех источников, а потом проходит жеребьевка и определяет счастливчиков-претендентов вне зависимости от того, у кого лучше хакер или кто раньше встал. Такая практика в Новосибирской области, и есть еще ряд территорий, где эта система давно и успешно работает. А мы предлагаем пойти еще дальше. Правильно было бы давать квоты в первую очередь тем охотникам, которые активно работают для сохранения охотничьих ресурсов. Остальные квоты нужно продавать с аукциона, а вырученные деньги направлять на поддержку охотничьих хозяйств", – сказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Он уверен, что такое распределение будет более справедливым. Это предложение будет рассмотрено ко второму чтению законопроекта. А пока закон предлагается поменять так: 50% разрешений будут выдаваться в Барнауле, 50% – по месту нахождения охотугодий в районе.