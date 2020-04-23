Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля

Отложенная на неопределенный срок апрельская сессия парламента Алтайского края все же состоится. Ее проведут, как и планировали, 30 числа, но в ином – дистанционном – формате. Об этом сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.
"Это будет онлайн-сессия. Сейчас мы определяем вариант программы, в которой будем работать, договариваемся с площадками для коллег-депутатов. Сессию предстоит провести, потому что нужно принять ряд законов, которые остро необходимы на территории Алтайского края", – подчеркнул спикер краевого парламента.
Повестка сессии пока не опубликована. Но некоторые законопроекты в парламенте уже анонсировали. В частности, депутаты должны принять мораторий для санаториев Белокурихи на уплату курортного сбора. Бизнес не будет платить собранные средства (50 рублей с человека в сутки) в бюджет до сентября 2020 года. При этом с туристов плату собирать будут. Правда, пока неизвестно, когда они вернутся в город-курорт. Санатории и турбазы были закрыты из-за пандемии коронавируса до 1 июня. Но не факт, что этот срок не продлят, если ситуация не стабилизируется.
Еще один вопрос – введение налога для самозанятых. Этот новый для региона режим (ставка там всего 4%) призван вывести из тени нелегально работающих парикмахеров, кондитеров, таксистов-частников и других мелких бизнесменов.
А вот поправки в краевой бюджет, о необходимости которых власти заявляли в начале месяца, отложили на одну из следующих сессий. Над ними сейчас работает правительство.
Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство АКЗС перенесло внеочередную сессию, запланированную на 16 апреля, где губернатор Виктор Томенко должен был выступить с отчетом о жизни и развитии региона в 2019 году. И пока непонятно, когда депутаты смогут заслушать главу правительства.
Заседание 30 апреля все же решили провести, но в удаленном формате. Выбирали между двумя вариантами: видеоконференц-связь и опросное голосование. Остановились на первом. При переходе на дистанционный режим в конце марта всем депутатам на домашние компьютеры установили коммуникационную систему, каждому народному избраннику создали уникальную учетную запись. Через нее и будут проходить заседания в режиме онлайн-конференции. А также заседания фракций и комитетов.
Депутаты ее уже опробовали. И кое-кто из них остался недоволен. Например, главная коммунистка региона Мария Прусакова заявила, что во время пробного заседания было много технических сбоев, депутаты не могли вести дискуссию полноценно.
Комментарии
Ага, пусть седят по домам на унитазах.
И примут виртуальные решения. А если не соберутся или вообще исчезнут, кто нибудь кроме их родственников заметит, разве что губернатор, да и тот вздохнет с облегчением!
23.04.2020 09:04
Сермяжная правда
Извините, вопрос не по теме. У вас ник от слова семя?
Почему молчат депутаты из системы здравоохранения? Герасименко, Елыкомов, Лазарев? Пусть расскажут, что оптимизация и модернизация позволила нашей медицине смело принять удар . Очень ждем интервью из океанического лайнера