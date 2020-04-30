Нам не до гостей. Губернатор Томенко объяснил строгий контроль въезда в Алтайский край

Алтайский край – гостеприимный регион, но ситуация с коронавирусом потребовала жестких решений. Грузы будут ввозить без препятствий, а вот граждан могут и не пустить. Так губернатор Виктор Томенко объяснил ограничение въезда в регион с 1 мая. Этот вопрос он затронул во время сессии краевого парламента 30 апреля.
"Мы приняли решение, что режим въезда на территорию региона будет ужесточен. Все приезжающие обязаны уйти на самоизоляцию на 14 дней. И при ухудшении самочувствия – обращаться к медикам и специалистам Роспотребнадзора", – сказал Томенко.
Он подчеркнул, что практическая реализация этого решения начнется уже вечером 30 апреля. Хотя ранее сообщалось, что режим будет действовать с 1 мая. Всех пересекающих границы региона ждет тотальный паспортный контроль.
"Обеспечение жизнедеятельности – грузы, продукты – будут проходить проверку, но въезжать без препятствий. А все остальные будут допущены только в исключительном случае и с вручением постановления Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Мы – гостеприимный регион, рады всех принимать, но время такое, что и нам не до гостей, и гости не должны никого подвергать риску", – добавил губернатор.
По данным на 29 апреля, в регионе выявлено 348 человек, зараженных коронавирусом.
Комментарии
И так выше крыши напринимал москалей, доминиканок, Башкиров и оптом (по2аэроплана) из Тайланда
Население теперь разгребают его гостиприимство ...
30.04.2020 10:52
- гость -
В паранойю не впадайте.
закрываться надо было месяц назад как минимум, а то и полтора, тогда бы сидели все спокойно без единого случая заражения
в Новосибирске половина барнаула живут, им теперь на длительные праздники не попасть домой. Нужно было от гостей с Урала (и далее европейская часть) закрываться. 100 человек в городе барнауле болеет и 100 в новосибирске, и те бессимптомно, а паника как будто чума. Возможно мы все бессимптомно на голову больны. Зараза к заразе не пристает)))
Вы кто такие ?! Я вас не звал! Идите на....! Вот каким должен быть лозунг на всех границах Алтайского края.
Теперь из Безменово в Тальменку по пластунски только. Лесом, лесом...
Кстати, Томенко сам тут гость
30.04.2020 11:41
Проходимец
Да и ты гость в этом мире. Что ты свою опку привязал к колышку? и кричишь мое?!
30.04.2020 11:00
- гость -
Язычек не устал кукловодам лизать?
Любые ограничительные меры только уменьшают скорость распространения "заразы", переболело/переболеет еще много людей.
(по2аэроплана) из Тайланда
Население теперь разгребают его гостиприимство ...
Где данные по завозу вируса из Таиланда?
30.04.2020 10:52
- гость -
Да ты пойми дурачок, что это естественный процесс. Было бы нонсенсом если бы сейчас у нас не было ни одного зараженного. А вы, дай вам огонь в руки с удовольствием сожгли бы и доминиканку и башкира. Благо вас в природе мало, это только и спасает нас.
А причем тут гости. Муж тут работает а жена там. И если ему не ездить, то это только усугубит ситуацию увеличив число невнятных контактов
30.04.2020 11:43
- гость -
Так-то гость тут не я. Судя по нику. И не гостям решать кому к хозяевам приезжать. Я так понимаю. Тем более не тупым гостям это решать.
30.04.2020 12:27
- гость -
Тебе халуёк жалование за прогибы начисляют
А население из-за этих пассажиров осталось без копейки и помощи государства
Все продумано, людей закрыть, а вот Грузы ОБЫСКАТЬ, а чем регламентираван сплошной досмотр грузов
30.04.2020 13:08
- гость -
Если хочешь изолироваться иди к Лыковой. Человек живя в обществе не в состоянии полностью изолироваться. Посмотрите как изолировалась Северная Корея, сразу же- а вирус уже и там. Только официально это не признают. Хотите может так? Мы тоже можем не признавать, зачем нам портить статистику? А вы ищите крайних, может оказаться что крайним в следующий раз будете вы.
А студенты сейчас домой с Новосиба поедут если? Или те кто работает в Новосибе, а живет в Барнауле? Кабыздец....
интересная маза
грузовикам мона....а они ж грузовики то сами ездють
полюбому сами...илонмаск рулит)
а прикольно если каждый водитель на 2 недели в самокарантин ляжет...через неск дней и грузовики не смогут...или они с индульгенцией едут?
а да ещё
стоителям разрешили, ну и много кому ещё...а если они в других регионах? эт тоже с индульгенцией или мона но низя?