+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте

Депутаты Алтайского Заксобрания выбрали 15 членов Общественной палаты региона из 24 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил справедливоросс Александр Молотов.

При поддержке АКЗС в ОП из шестого в седьмой созыв попадают (в скобках указана общественная организация, которая выдвинула кандидата):

Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");

Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");

Светлана Максимова (организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья "Позитивное развитие");

Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);

Михаил Шишин (экологическое движение "Начни с дома своего");

Антон Сергеев (Ассоциация детского и молодежного туризма);

Татьяна Полещенкова (Союз молодых юристов Алтайского края).

В числе новеньких (или не совсем новеньких):

Александр Деринг, известный архитектор (охрана памятников истории "Территория");

Антон Васильев, директор юридического института АГУ ("Юристы – населению");

Светлана Вожик (социально-культурное развитие населения "Лосихинские родники");

Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края) — он был в пятом созыве;

Денис Матис (Молодежный Фонд Алтая) — был в третьем и четвертом созывах;

Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины");

Лилия Новикова (организация опекунов детей-сирот "Доброе сердце");

Светлана Рахно ("Ступени").

Александр Молотов обращает внимание, что все "победители", кроме одного, из списка депутата-единоросса Ивана Мордовина. За пару дней до голосования он опубликовал в телеграм-канале имена кандидатов, которые наиболее вероятно пройдут в ОПАК по квоте парламента.

Эта публикация стала поводом для заочной дискуссии Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справедливорос назвал процедуру не демократичной и не открытой. А Губин в ответ обвинил того в пиаре.

Также подавали заявку на участие, но не прошли еще девять человек. В том числе и Марина Афанасьева, которую поддерживали справедливороссы. А также президент Адвокатской палаты Леонид Шпиц, коммунальный эксперт Дмитрий Косов (ассоциация жилищного самоуправления), Сергей Беззубенко (Сибирский центр медиации и права), Мурат Бекмуратов (Национально-культурная автономия казахов), Флора Зинатуллина (центр татарской культуры "Дулкын"), Евгений Капканец (Федерация каратэ Ашихара кайкан Алтайского края), Алиса Корт ("Экология Женщины"), Владимир Мидонов (Союз десантников).

Напомним, 15 человек в ОП Алтайского края назначает парламент, 15 – губернатор (и он свой выбор уже сделал). Потом эти 30 человек уже самостоятельно выбирают еще 15 членов палаты.