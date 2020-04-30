Люди в масках. Фоторепортаж с первой онлайн-сессии АКЗС

Фото Екатерины Смолихиной / amic.ru, пресс-службы АКЗС и депутатов

Впервые в современной истории парламента Алтайского края сессия прошла в дистанционном формате. Из-за эпидемии коронавируса Заксобрание отказалось от традиционного офлайн-заседания в большом зале Парламентского центра. Депутатов распределили по 23 площадкам: пять – в Барнауле, остальные – в районах края. Участие в видеосессии приняли 64 народных избранника из 65, а также губернатор региона Виктор Томенко, депутаты Госдумы, чиновники краевого правительства. Журналисты смотрели трансляцию в YouTube – возможности лично присутствовать в этот раз не было. Но наш фотокорреспондент все-таки пробрался на одну из площадок. А также фото с АКЗС сделала пресс-служба парламента, остальные депутаты по просьбе amic.ru поделились селфи. Какой была эта сессия, смотрите в нашем онлайн-фоторепортаже.