26 июня на сессии Алтайского Заксобрания случился небольшой скандал. Казалось бы, чисто технический вопрос – о внесении поправок в региональный Кодекс о выборах, референдуме и отзыве – вызвал не только оживленные дискуссии, но и с первой попытки не получил необходимой поддержки в ходе голосования. Впрочем, зампредседателя АКЗС Сергей Серов (именно он сегодня вел сессию вместо ушедшего на самоизоляцию спикера Александра Романенко), вместе с единороссами после экстренно объявленного перерыва нашел способ, как развернуть историю в свою пользу. О перипетиях сегодняшней сессии – в репортаже amic.ru.

"Вы сами выводите людей на улицы"

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, изменения в краевой закон были подготовлены с учетом предложений Избирательной комиссии Алтайского края и ЦИК РФ. Поправки продиктованы тем, что обновилось федеральное законодательство.

В числе ключевых изменений – расширение перечня лиц, которые не имеют права быть избранными. К ним, например, относятся осужденные за убийство матерью новорожденного ребенка, мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти и др. Важно, что эти лица не допускаются до выборов, если на день голосования имеют не истекший пятилетний срок с момента снятия или погашения судимости.

В числе других ноу-хау: ужесточение правил для сбора подписей (затруднит регистрацию для малых партий и самовыдвиженцев), а также новая нарезка избирательных округов. Подробнее о новшествах избирательного процесса можно почитать здесь.

До начала голосования по предложенному проекту в АКЗС высказались представители фракций. Уже тогда стало понятно, что никто из представителей трех оппозиционных депутатских объединений не поддерживает поправки. Так, глава фракции КПРФ Мария Прусакова отметила, что такими законами "партия власти" сама толкает людей на улицу.

"Получается, что доведение до убийства и содержание борделей приравнивается к раздаче листовок и несанкционированным протестам", – сделала вывод коммунистка, которая, кстати, сама имеет административное взыскание за агитационный ролик в 2018 году. "Вы лишаете возможности людей минимально участвовать в политической жизни. Это вы их будете выводить на улицу, и мало потом не покажется: будет похлеще, чем в Америке", – заключила Прусакова.

Свое несогласие выразили также эсер Александр Молотов и представитель ЛДПР Владимир Семенов. Справоросс отметил, что внешне "благими намерениями вымощена дорога в ад". Молотов пояснил: его претензии относятся к федеральному законодателю. Особо парламентарий негодовал из-за возвращающейся практики досрочного голосования. Политик напирал на то, что изменения, которые принимаются в период пандемии как временные, могут остаться в законе навсегда.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов заявил, что его однопартийцы воздержатся, хотя сами изменения их и не устраивают. При этом идти против федерального законодательства бессмысленно.

А вот единоросс Денис Голобородько отметил, что поправки принимать необходимо, хотя они и не идеальные.

Депутатский бунт, бессмысленный и беспощадный

Характерно, что в зале присутствовала и председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Для нее подобное поведение народных избранников стало неприятным сюрпризом. Впрочем, руководитель КИК позднее подчеркнула, что нормы федерального законодательства имеют прямое действие вне зависимости от того, примут их депутаты или нет. Собственно именно поэтому процедура и носила во многом формальный характер, как было отмечено выше.

В ходе первого голосования за предложенные изменения расстановка сил оказалась следующей: из 59 депутатов, присутствовавших на сессии, 34 проголосовали "за", 14 – против, 9 – воздержались и двое не голосовали вовсе. Для принятия закона необходимо было как минимум 35 голосов "за". Сразу после неожиданных итогов вице-спикер Сергей Серов нашел напрашивающийся выход: объявить перерыв. После паузы сразу два единоросса (Анатолий Вытоптов и Александр Демин) признались, что ошиблись при нажатии кнопки. Регламент АКЗС в таком случае позволяет переголосовать, причем дважды.

О просьбе повторить процедуру от лица проштрафившихся депутатов заявил Сергей Серов. При этом всем коллегам были принесены извинения.

На этот раз хватило одного "рестарта": работа над ошибками была проведена, необходимое количество голосов (37) получено. Оппозиция после этого не стала стесняться в выражениях. Особенно ярко вновь проявила себя Мария Прусакова.

"Вопросы, которые у вас не проходят, всегда переголосовывают, а если речь идет о тех, против которых мы, – нет. Вы так нагло меняете порядок проведения! О каком электронном голосовании можно говорить", – дала волю эмоциям коммунистка.

Добавим, что пока Алтайский край наиболее радикальные нововведения в избирательном законодательстве все-таки не ждут. Дело в том, что в 2020 году крупных региональных кампаний на территории субъекта не запланировано. Кроме того, регион пока не имеет готовой материально-технической базы для проведения, например, дистанционного голосования в интернете.

Поэтому пока оппозиция может вздохнуть относительно свободно: до выборов в Госдуму и АКЗС (должны пройти 19 сентября 2021 года) вряд ли в региональный Кодекс будут вносить еще какие-либо изменения.