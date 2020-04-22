Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода

Депутаты Алтайского парламента отменят для санаториев необходимость платить в бюджет курортный сбор до сентября 2020 года. Однако для туристов такая обязанность сохраняется. С них будут брать по 50 рублей в сутки. Этот вопрос стоит в повестке сессии АКЗС 30 апреля.

На ближайшем заседании депутаты приостановят сбор с 1 марта по 31 августа 2020 года.

"Это даст возможность санаториям в течение полугода приостановить уплату курортного сбора, что облегчит финансовую нагрузку. Это одна из тех мер поддержки бизнеса, которую предлагало туристическое сообщество края", – цитирует председателя АКЗС Александра Романенко пресс-служба парламента.

Платить по 50 рублей за каждый день пребывания должны только гости Белокурихи. И на них этот полугодовой мораторий не распространяется. Когда карантин снимут, они точно так же будут оплачивать сбор. Но получающие деньги санатории и базы отдыха будут передавать средства в казну только с сентября.

"Одна из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса отраслей – туристическая, это в том числе и санатории на курорте Белокуриха. Для поддержки отрасли был принят федеральный закон, который дал право регионам приостановить уплату курортного сбора", – добавил Романенко.

Напомним, что сейчас все санатории и базы в регионе закрыты из-за коронавируса.