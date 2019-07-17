Урожаю в Алтайском крае угрожает засуха, особенно напряженная обстановка сложилась в степных районах региона, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
"Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное — пшеница, рожь, гречиха — это уже не выправишь", — рассказал глава Угловского района Валерий Шефер.
В Угловском районе последний дождь был 15 июня. За месяц выпало до 12 миллиметров осадков — это меньше половины нормы. Температура воздуха держится на уровне +30°С.
Об угрозе урожаю в нескольких районах сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, наиболее серьезная ситуация в Ключевском, Михайловском и Угловском районах — там на полях уже проявляются последствия недостатка влаги.
Отмечается, что, скорее всего, на территории районов придется вводить режим ЧС, как это делали в прошлом году из-за аномальной погоды. Тогда это позволило аграриям избежать выплаты неустоек и штрафов по взятым кредитам.
Глава алтайского Минсельхоза доложил губернатору края Виктору Томенко о необходимости локального введения этого режима.
В сентябре прошлого года врио первого зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказывал, что нет смысла вводить режим ЧС в регионе из-за некоторого отставания в сроках уборочной кампании-2018.
Комментарии
На Алтайлес в суд подавать, а лучше на Минприроды. Разрешает массовые рубки леса. Где нет леса там опустынивание,засухи, весной наводнения.
Рубите дальше, чудики! Уже всем понятно, что климат за 15 лет изменился до неузнаваемости только из-за сплошной вырубки лесов. Палящее солнце сменяется ураганами с градом в кулак. Лес превращают в степь, степь в пустыню, а пустыня, простите никого кормить не будет! Землю затравили химией и "покрыли" полиэтиленом, пчел уничтожили, вода уже давно не пригодна ни для чего.
С ресурсами и прочими возможностями страны, построить толковую ирригацию - дело одной подписи! Нет, продолжайте набивать карманы бумажками! Лет через 5 только и останется, - сожрать их!
Они бумажки не сожрут - переедут в более комфортные регионы и страны. А мы останемся.
Очень эмоционально. А скажите, вы пользуетесь полиэтиленовым пакетами, одноразовой посудой, пластиковыми тазами?
17.07.2019 15:02
- гость -
пакеты не покупаю, одноразовой посудой не пользуюсь. Тазика хватает лет на 20. Еще вопросы?
17.07.2019 15:26
- гость -
А в чем еду домой с магазина носите?
17.07.2019 15:37
Я
в кармане
В 1948 году было принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б), так называемый «Сталинский план преобразования природы», согласно которому началось грандиозное наступление на засуху. Наряду с другими мероприятиями, намечались посадки лесозащитных насаждений. В течение 15-ти лет (с 1950 по1965 годы) намечалось заложить леса на площади, превышающей 4 миллиона гектаров.
Для проработки и реализации плана был создан институт Агролеспроект (ныне — Росгипролес). Согласно проектам его специалистов, лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Это дало впечатляющие результаты: значительно вырос урожай зерновых, повысилось производство мяса, молока, яиц.
После смерти Сталина в 1953 году выполнение плана свернули. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы оказались заброшены, лесозащитные станции ликвидированы по указанию нового лидера СССР Хрущева. У него были другие планы…
Сталинский план преобразования природы — комплексная программа научного регулирования природы в СССР, осуществлявшаяся в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Проект, рассчитанный на период 1949—1965 годы, предусматривал создание 8 крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах СССР, общей протяженностью свыше 5300 километров. Принятию проекта предшествовали засуха и голод 1946—1947 годов.
17.07.2019 15:37
Я
17.07.2019 15:39
- гость -
У вас с фантазией совсем беда или не хватает жизненного опыта? Или просто - не особо умные?
Даю подсказку: хожу в магазин с рюкзаком, в котором на всякий случай есть матерчатая сумка. Все это может вместить "еды" до 12кг. Как думаете, на пару дней хватит?
а мусор выносите тоже в рюкзаке?
17.07.2019 15:56
- гость -
Знаю я таких с рюкзаком, они еще называют себя выживальщиками, подготовленные ребята с ножичками с кармашками ну как Васерман прямо, там наверное и зонтик припрятан. Только как зайдут в транспорт так не могут рюкзак снять, толкают всех наверное выживают как могут в бетонных джунглях.