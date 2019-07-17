Урожаю в Алтайском крае угрожает засуха, особенно напряженная обстановка сложилась в степных районах региона, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

"Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное — пшеница, рожь, гречиха — это уже не выправишь", — рассказал глава Угловского района Валерий Шефер.

В Угловском районе последний дождь был 15 июня. За месяц выпало до 12 миллиметров осадков — это меньше половины нормы. Температура воздуха держится на уровне +30°С.

Об угрозе урожаю в нескольких районах сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, наиболее серьезная ситуация в Ключевском, Михайловском и Угловском районах — там на полях уже проявляются последствия недостатка влаги.

Отмечается, что, скорее всего, на территории районов придется вводить режим ЧС, как это делали в прошлом году из-за аномальной погоды. Тогда это позволило аграриям избежать выплаты неустоек и штрафов по взятым кредитам.

Глава алтайского Минсельхоза доложил губернатору края Виктору Томенко о необходимости локального введения этого режима.

В сентябре прошлого года врио первого зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказывал, что нет смысла вводить режим ЧС в регионе из-за некоторого отставания в сроках уборочной кампании-2018.