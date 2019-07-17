ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона об аномальной жаре 17 июня и высоким риске природных пожаров.

Как следует из опубликованного ведомством прогноза возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 17 июля, температура днем достигнет +27°С, а в южных районах – до +32°С.

Это увеличивает вероятность пожаров. Наибольший риск возгораний в жилом секторе фиксируется в Заринске и Рубцовске.

Наивысшая угроза природных возгораний существует на территории шести районов: Алейского, Волчихинского, Локтевского, Поспелихинского, Рубцовского и Шипуновского.