ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона об аномальной жаре 17 июня и высоким риске природных пожаров.
Как следует из опубликованного ведомством прогноза возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 17 июля, температура днем достигнет +27°С, а в южных районах – до +32°С.
Это увеличивает вероятность пожаров. Наибольший риск возгораний в жилом секторе фиксируется в Заринске и Рубцовске.
Наивысшая угроза природных возгораний существует на территории шести районов: Алейского, Волчихинского, Локтевского, Поспелихинского, Рубцовского и Шипуновского.
Комментарии
вы в окно смотрели прежде чем публиковать данный материал)))))
Диванным аналитикам, смотрящим в окно, было бы неплохо карту фактической погоды посмотреть. В Барнауле +18, в Рубцовске +30. И последний абзац в новости прочитайте!
у нас жара и сушь - юг края
Дождик дождик припусти, дай картошке подрасти ))))