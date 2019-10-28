Штормовой ветер сдул металлические скамейки с Ленинского проспекта в Барнауле

Новые кованые лавочки на проспекте Ленина в Барнауле не выдержали порывов ветра и были раскиданы по главной аллее города, сообщает ГТРК "Алтай".
"Где-то между мединститутом и ЦУМом сдуло лавочки, хоть они и выглядят довольно тяжелыми. Был ощутимый риск, что они вылетят либо в машину, либо в человека. Лавочки ничем не закреплены и такой ветер они не выдерживают. Около пяти штук лежат где-то в районе аллеи, если еще не на дороге", – рассказала местная жительница.
В администрации Барнаула пообещали разобраться в ситуации и вернуть скамейки на место.
Ранее жителей Алтайского края предупредили о штормовом ветре днем 28 октября. Его скорость при порывах может достигать до 27 метров в секунду. Региональное управление МЧС России рекомендует пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Следует держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
По данным гидрометцентра в Барнауле скорость ветра сегодня достигает около 20 метров в секунду. Такая же ситуация ожидается и во вторник, 29 октября.
Комментарии
Из профтрубы кованые
"Ветер с моря дул, ветер с моря дул,
Нагонял беду, нагонял беду."
Предупредили о ветре, что ещё надо? Сидите по домам!
Нещитово без фото. А ветерок сегодня приличный. Даже голуби попрятались.
Кованые? Вроде лавки дешевые так же как и ограждения новые по всему Ленина из трубы какой то сделаны
лавки и мусорные корзины перевернуты, рядом с мединститутом в основном
Это пацаны букаранили после клуба пади
А вы - ветер ветер \