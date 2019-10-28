"Начал съезжать": порывы ветра оторвали часть надписи "Ашан" на ТРЦ в Барнауле

Ветер оторвал часть "Ашана" / Фото: vk.com/barneos22
В понедельник утром, 28 октября, часть надписи "Ашан" не выдержала штормового ветра и отлетела в припаркованную машину, рассказали в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Инцидент произошел на территории ТРЦ "Волна", расположенном по улице Власихинская, 65. Барнаульцы шутят, что один из крупнейших ретейлеров и якорный арендатор начал покидать торговые площади. Напомним, в августе появилась информация о том, что "Ашан" решил уйти из Барнаула. Правда, позже в пресс-службе компании отметили, что магазины продолжают работу в текущем режиме и планов покидать город нет.
По данным гидрометцентра, в Барнауле скорость ветра сегодня достигает около 20 метров в секунду. Такая же ситуация ожидается и во вторник, 29 октября.
Ранее сообщалось, что тяжелые кованые лавочки на проспекте Ленина не выдержали порывов ветра и были раскиданы по главной аллее города. В мэрии пообещали разобраться в ситуации и вернуть скамейки на место.
Напомним, жителей Алтайского края предупредили о штормовом ветре днем 28 октября. Его скорость при порывах может составить до 27 метров в секунду. Региональное управление МЧС России рекомендует пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Следует держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Комментарии
АМАН тоже нормальное название
Был Ашан, стал Аман
Тогда уж А man.
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Неумели раньше строить!