По данным Алтайского ЦГМС в период с 1 по 4 августа в регионе ожидается местами сильная жара с максимальными температурами воздуха +35 градусов и выше.

Ночью 30 июля в Алтайском крае будет +15…+20 градусов, в предгорных районах +8…+13 градусов. Днем +28…+33, при облачности +23…+28. Ночью без осадков, днем в отдельных районах дождь, гроза, град. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах шквалистые усиления до 22 метров в секунду.

В Барнауле ночью 30 июля ожидается +15…+17 градусов, днем +29…+31. В конце дня возможен дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендуют в условиях сухой и жаркой погоды не сжигать мусор и траву, а также пресекать подобные действия других лиц, не разводить костры на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты из окон квартир и автомобилей, а также не позволять детям играть с огнем.