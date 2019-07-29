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Аномальная жара ожидается на Алтае в начале августа: +35 градусов и выше

, ИА "Амител"
Уже 1 августа днем в регионе прогнозируют +30...+35 градусов, в Барнауле +31...+33
В период с 1 по 4 августа на Алтае ожидается местами сильная жара / Фото: sozh.info

В период с 1 по 4 августа на Алтае ожидается местами сильная жара / Фото: sozh.info

По данным Алтайского ЦГМС в период с 1 по 4 августа в регионе ожидается местами сильная жара с максимальными температурами воздуха +35 градусов и выше.

Ночью 30 июля в Алтайском крае будет +15…+20 градусов, в предгорных районах +8…+13 градусов. Днем +28…+33, при облачности +23…+28. Ночью без осадков, днем в отдельных районах дождь, гроза, град. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах шквалистые усиления до 22 метров в секунду.

В Барнауле ночью 30 июля ожидается +15…+17 градусов, днем +29…+31. В конце дня возможен дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендуют в условиях сухой и жаркой погоды не сжигать мусор и траву, а также пресекать подобные действия других лиц, не разводить костры на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты из окон квартир и автомобилей, а также не позволять детям играть с огнем.

Читайте также в сюжете: Аномалии погоды
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 09:11
гость

Свежо предание, да верится с трудом...А если снова восточный ветер подует?? Вот и сегодня как будто снова дымкой затягивает..(((. Восточный ветер сразу гарь принесёт, как никак по сводкам на сегодня уже аж 3 млн га в Сибири и Якутии горит....(((

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