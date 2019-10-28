В Барнауле устраняют последствия сильного ветра, повалившего на машины деревья

Непогода в Барнауле / Фото: vk.com/incident22 amic.ru Видео: vk.com/barneos22
Коммунальные службы Барнаула устраняют последствия сильного ветра, сообщается на сайте города.
В результате порывистого ветра зафиксировано падение веток деревьев и частей плохо закрепленных конструкций по улицам Г.Титова, Чеглецова, Смирнова, Малахова, Песчаная, проспекту Калинина, на Павловском тракте. В результате пострадало несколько автомобилей.
К примеру, часть надписи "Ашан", закрепленная на фасаде ТРЦ "Волна", не выдержала штормового ветра и отлетела в припаркованную машину.
Также сообщалось, что тяжелые кованые лавочки на проспекте Ленина порывами ветра были раскиданы по главной аллее города. В мэрии пообещали разобраться в ситуации и вернуть скамейки на место.
Напоминаем, что в Алтайском крае еще на сутки продлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Днем 28 октября скорость при порывах может составить до 27 метров в секунду. Региональное управление МЧС России рекомендует пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Следует держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Комментарии
мчс предупредил. следите за погодой
Вот что случается, если не спиливать старые деревья.
28.10.2019 18:32
Сэм
Сэмушка, вот что случается, если кидать свою жоповозку где ни попадя..
Вот что случается, если не спиливать старые деревья.
То есть на машину хряпнулась вывеска, по Ленинскому летали якобы кованые (на самом деле - сляпанные из труб) скамейки, а виноваты опять деревья? Ну если вы так деревья ненавидите - езжайте в степи! Что вы все сюда-то претесь? Или кому-то просто выгодно деревья пилить?
часть надписи "Ашан", закрепленная на фасаде ТРЦ "Волна", не выдержала штормового ветра и отлетела в припаркованную машину
Вот что случается с незакрепленными щитами
То есть на машину хряпнулась вывеска, по Ленинскому летали якобы кованые (на самом деле - сляпанные из труб) скамейки.
А кованые так стояли бы, ага, ветер под 30 м/с.