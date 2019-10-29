В Барнауле ветер перевернул остановочный павильон вместе с людьми

В Барнауле в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова порывом ветра перевернуло остановочный павильон, в котором в тот момент находились люди, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
Остановка пострадала еще в понедельник, 28 октября, однако видео появилось только 29 октября. Впрочем, и во вторник не обошлось без подобных происшествий. Утром штормовой ветер перевернул другой остановочный павильон, расположенный на пересечении улиц Балтийской и Малахова. Находились ли в нем в тот момент люди, не сообщалось.
Напомним, в Алтайском крае третий день действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 октября сохранится усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 32 метров. Уже 30 октября погода наладится, скорость ветра будет достигать 3-8 метров.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов. Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Комментарии
Ну вот зачем надо было менять крепкие прочные павильоны на такие легкие опасные конструкции?
может их крепить нужно, не?
Крепили наверное, как могли и чем могли.
На асфальте даже следов нет от крепежа.
Еще пол ляма полетело. Доколе это может продолжаться то?!
29.10.2019 16:35
- гость -
Доколе ты будешь сочинять здесь про полляма? Это было в другом городе.
16:31, они закреплены, силой трения о землю!!!!