Ветер вырвал с корнем несколько крупных елей в Белокурихе

В городе-курорте Белокурихе штормовой ветер вырвал с корнем несколько елей, пишет "Алтайская правда".
"Прошел сильный ураганный ветер. И вот недалеко от самой старой грязелечебницы достаточно плотно стояли ели. Смотрите, что с ними случилось. Несмотря на мощную корневую систему, ветром свалило ель большую", – говорит автор видео.
Инцидент произошел во вторник, 29 октября. Видео прислали читатели газеты "Белокуриха инфо". Отмечается, что никто не пострадал.
Напомним, в Алтайском крае три прошедших дня действовало штормовое предупреждение. Скорость ветра составляла 22 м/с, а местами порывы достигали до 32 метров. Сегодня, 30 октября, погода наладилась, скорость ветра – 3-8 метров.
Из-за порывов ветра в Заринске упал огромный 15-метровый тополь. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, примерно в 8:30 утра на аллее, по которой люди в это время шли на работу. По счастливой случайности никто не пострадал. В Барнауле также ломались деревья и падали ветки на автомобили.
В ближайшие дни сильного ветра не ожидается.
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