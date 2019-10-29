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Ураганный ветер срывает обшивку с барнаульской новостройки

, ИА "Амител"
Материалы постепенно отрываются от дома

В сообществе Barnaul22 опубликовали видео, на котором показано, как порывы ветра срывают обшивку со стен барнаульской новостройки. 

Автор ролика уточнил, что речь идет о доме по адресу проспект Энергетиков, 20. Отмечается, что построен он всего год назад.

Жителям ближайших домов рекомендуют убрать автомобили подальше от дома, так как сорванные материалы могут повредить машины. 

Напомним, что на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 27-32 метров в секунду. 

МЧС рекомендует переждать непогоду дома и закрыть все окна. Старайтесь обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Автомобили лучше ставить в гараж или подальше от слабозакрепленных конструкций. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.10.2019 15:00
Доминик

ну а что вы хотели? это же Союз строил, экономия на материалах превыше всего...

29.10.2019 15:02
влад

это же есть вентилируемый фасад...

29.10.2019 15:11
- гость -

Забыли защитную пленку снять.

29.10.2019 15:34
Митенька ржевский

Каким надо быть мерзавцем, чтобы облицовывать многоэтажки керамогранитом?

29.10.2019 15:51
- гость -

чет видео не грузится

29.10.2019 15:53
- гость -

Так это простынь на балконе верхнего этатжа сушится. Ничего страшного. Я - то думал, что плитка отлетает

29.10.2019 16:51
- гость -

Амик, почему не пишете, что этот хлам строит СОЮЗ !!!! пусть будущие жильцы подумают хорошенько!

29.10.2019 17:09
- гость -

Между прочим большинство живущих в этом доме бешеные деньги за этот карточный домик заплатили.

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