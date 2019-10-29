Ветер в Заринске повалил 15-метровый тополь рядом со спешившими на работу людьми

Два дерева не выдержали ветра в Заринске / Фото и видео: vk.com/gazetazar
В Заринске огромный 15-метровый тополь не выдержал порывов штормового ветра и упал рядом с людьми, сообщается в паблике "Газета "Наш город Заринск".
Инцидент произошел во вторник, 29 октября, примерно в 8:30 утра рядом с кинотеатром "Заря" по улице Металлургов.
"Люди по аллее в это время спешили на работу. Удивила их реакция: когда раздался резкий хруст дерева и оно моментально упало, горожане даже не отбежали, а сделали вид, будто каждый день они идут, а позади них деревья падают", – цитируют в сообщении слова очевидца.
Кроме того, от сильного ветра сломалось еще одно дерево во дворе жилого дома по улице Металлургов, 17.
Напомним, в Алтайском крае третий день действует штормовое предупреждение, с 27 октября. По данным синоптиков, 29 октября сохранится усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 32 метров. Уже 30 октября погода наладится, скорость ветра будет достигать 3-8 метров.
Комментарии
"когда раздался резкий хруст дерева и оно моментально упало, горожане даже не отбежали"
Куда отбегать, если оно УЖЕ моментально упало?..
когда люди рядом спешили на работу
Надо выходить вовремя и никуда спешить не надо будет.
"а сделали вид, будто каждый день они идут, а позади них деревья падают", ну да должны были забегать, замахать руками, заголдеть, куда администрация и коммунальщики смотрят... Четко же сказано - спешили на работу!!!
Текст вырви глаз.
Люди на аллее.... - разве не по аллее? Верхом на ней они спешили?
Я не учитель русского конечно, но как то вроде не так.....?
11:29
krash
А люди на площади, на улице?
29.10.2019 11:29
krash
Подразумевается, что люди находились на аллее.
Велик и могуч он, всё-таки.
29.10.2019 11:29
krash Привет крашик! Где пропадал, мы тебя потеряли, боюсь спросить тебя что выпустили? Шучу конечно.