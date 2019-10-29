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Штормовой ветер перевернул остановочный павильон в Барнауле

, ИА "Амител"
В Алтайском крае третий день действует штормовое предупреждение

Ветер буянит в Барнауле уже третьи сутки / Фото: vk.com/incident22 amic.ru

На пересечении улиц Балтийской и Малахова штормовой ветер перевернул остановочный павильон, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул". Также был повален довольно увесистый столб для объявлений, сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, в Алтайском крае третий день действует штормовое предупреждение, с 27 октября. По данным синоптиков, 29 октября сохранится усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 32 метров. Уже 30 октября погода наладится, скорость ветра будет достигать 3-8 метров.

Вчера, 28 октября, в Барнауле в результате порывистого ветра зафиксировано падение веток деревьев и частей плохо закрепленных конструкций на нескольких улицах. В результате пострадало несколько автомобилей. К примеру, часть надписи "Ашан", закрепленной на фасаде ТРЦ "Волна", не выдержала штормового ветра и отлетела в припаркованную машину.

Также сообщалось, что тяжелые кованые лавочки на проспекте Ленина порывами ветра были раскиданы по главной аллее города. В мэрии пообещали разобраться в ситуации и вернуть скамейки на место.

Коммунальные службы Барнаула устраняют последствия сильного ветра.

Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов. Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.10.2019 09:41
ГОсть

А вот раньше остановки делали капитальные, тяжелые, крыша была также надёжная из шифера и павильоны капитально крепили к земле, также как и лавки на проспекте Ленина были тяжёлые сделанные на совесть, ограждения по пр.Ленина были также капитальными, на случай ЧП они прежде всего защищали пешеходов, что сейчас? Ограждения по проспекту из трубок каких то, павильоны остановочные и без ветра можно перевернуть, потому что сделаны из пластика, вот вам и результат

29.10.2019 09:45
- гость -

Очередная остановка за 500 тысяч улетела...

29.10.2019 09:48
- гость -


29.10.2019 09:41
ГОсть
Переворачивает ветер павильоны остановочные не потому что они из пластика, а просто их укрепили к земле силой трения.

29.10.2019 09:51
- гость -


29.10.2019 09:48
- гость -


Шарик, ты балбес (с)

Не трения, а тяжести! ))

29.10.2019 09:54
- гость -

ограждения по пр.Ленина были также капитальными

Их раньше, вообще не было. Были только возле остановок и то далеко не везде.
И были они в основном по городу так же из труб, кроме центра в районе пл. Октября.

29.10.2019 09:56
- гость -

29.10.2019 09:48
- гость -

Бггг. Западное образование.

29.10.2019 10:06
- гость -


29.10.2019 09:51
- гость -
Когда Вы не видели процесс установки, то да - тяжести, а вот если посмотрите, то поймете почему укрепляли трением..!

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