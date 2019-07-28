В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Федерального фонда ОМС Наталью Стадченко.
"Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи – не более 20 минут с момента вызова", – отметила Стадченко.
Ожидание приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики нужно ждать не более 24 часов, а узких специалистов – не более 14 дней.
"Максимальное ожидание таких исследований, как КТ, МРТ – 30 дней, а при онкологии тоже не более 14", – подчеркнула Стадченко.
Если же человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, то, как она пояснила, медучреждение нарушает права на доступную медпомощь. В этом случае пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. Тогда уже страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней.
Ранее пенсионер скончался в очереди в поликлинику в Новосибирске.
Комментарии
Фантазеры.....
А потом удивляются высокой смертности...
Ожидание КТ более 3 месяцев. Зачем враньё писать?
28.07.2019 15:57 Вам будут молоко по 1000 рублей продавать, также будете писать, что по 50 рублей - это вранье? Разбирайтесь значит, если есть необходимость.
30 дней - срок установленный правительством России! Меньше только срок ожидания МРТ и КТ у пациентов с онкологическими заболеваниями - не позже 14 дней со дня назначения. По решению того же правительства в прошлом году срок именно для них был сокращен.
28.07.2019 16:18... добавка. не 30 дней... а не позже 30 дней с момента назначения