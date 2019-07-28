В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Федерального фонда ОМС Наталью Стадченко.

"Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи – не более 20 минут с момента вызова", – отметила Стадченко.

Ожидание приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики нужно ждать не более 24 часов, а узких специалистов – не более 14 дней.

"Максимальное ожидание таких исследований, как КТ, МРТ – 30 дней, а при онкологии тоже не более 14", – подчеркнула Стадченко.

Если же человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, то, как она пояснила, медучреждение нарушает права на доступную медпомощь. В этом случае пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. Тогда уже страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней.

Ранее пенсионер скончался в очереди в поликлинику в Новосибирске.