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ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России

, ИА "Амител"
ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации, дополнительный доход по которым может составить до 10% годовых

Доходность по облигациям Б-1-39 "Ключевая ставка" зависит от значения главного индикатора денежно-кредитной политики России – ключевой ставки ЦБ РФ. Срок обращения облигаций составляет один год. Раз в полгода по ним может выплачиваться дополнительный доход в размере 9,5-10,5% годовых (ориентир), если ставка Банка России будет находиться в заданном диапазоне: 6,7-7,6% для первого периода, 6,45-7,6% – для второго.

В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту может составить порядка 10% годовых. Таким образом, продукт предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Заявки на приобретение инвестиционных облигаций "Ключевая ставка" принимаются до 13 сентября 2019 года включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции".

Кроме высокого уровня потенциальной доходности, продукт обладает рядом дополнительных преимуществ: полная защита капитала (в конце срока обращения облигаций инвестору возвращается 100% от номинала бумаг), возможность приобретения на ИИС, льгота по НДФЛ и отсутствие требования к статусу "квалифицированный инвестор".

"В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям мы наблюдаем повышенный спрос к инвестиционным облигациям, – прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. – Потенциальная доходность таких продуктов выше, при этом риски потерять средства минимальны: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии банка, мы стараемся учитывать потребности клиентов и предлагать им максимально широкий спектр возможностей для инвестирования".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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