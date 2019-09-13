Посетитель бара в Горно-Алтайске насмерть забил мужчину

Уголовное дело завели в отношении 28-летнего жителя Горно-Алтайска. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Инцидент произошел 8 сентября в кафе "Тайм-Аут". Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 52-летним посетителем.
Преступник ударил мужчину в лицо. От полученных травм потерпевший скончался.
Злоумышленник, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, задержан, ему предъявлено обвинение.
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