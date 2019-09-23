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Следственный комитет начал поиски серийного насильника из Славгорода

, ИА "Амител"
Подозреваемый изнасиловал несовершеннолетнюю и напал еще на трех женщин
Фото: Следком по Алтайскому краю

Фото: Следком по Алтайскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении серийного насильника из Славгорода, сообщили в ведомстве. 

18 сентября подозреваемый напал на 16-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, следствием установлены еще три случая нападения на жительниц Славгорода. Во всех случаях противоправные действия имеют одинаковый характер, что позволяет предполагать, что они были совершены одним и тем же лицом. 

Следователи разыскивают подозреваемого и просят жителей региона оказать содействие. 

Приметы: возраст 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 см. Плотного телосложения. Цвет волос темный, короткая небрежная чёлка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета.

Был одет: в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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