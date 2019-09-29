Список документов при устройстве на работу изменился в России

Вступило в силу постановление правления ПФР об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования, сообщает РИА "Новости".

Теперь вместо СНИЛС (зеленой бумажной карточки с номером индивидуального лицевого счета) устраивающемуся на работу необходимо предъявить работодателю электронный документ из ПФР.

В новом документе указываются те же данные: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Выданные до 1 апреля 2019 года бумажные страховые свидетельства остались в силе.

В мае Пенсионный фонд отчитался о полной оцифровке всех сведений о трудовой деятельности россиян. Это связано с подготовкой принятия закона о переходе на электронный учет стажа и других сведений о работе граждан.