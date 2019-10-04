Красноярские школьники вставили фото 64-летней учительницы в порноролик

Пожилая учительница из Красноярска подала заявление в полицию после того, как неизвестные вмонтировали ее фото в фильм для взрослых и распространили ролик в соцсетях, рассказала в своем Facebook представитель управления образования города Евгения Тимашева.
"Есть ли границы у детских шалостей? Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+", – написала Тимашева.
По ее словам, 64-летний учитель находится в ужасном эмоциональном состоянии из-за произошедшего.
"Педагог уже была в полиции, написала заявление", – добавила Тимашева.
Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства этой истории.
Стоит отметить, что инцидент произошел накануне Дня учителя, который отмечают 5 октября. Ранее amic.ru рассказал историю этого праздника и как принято проводить этот день.
Комментарии
Последние три дня новости про школьников просто ужасают.......
деградация
фильм розыгрыш, бывало и хуже. во все времена такое происходит. Я за свое детство таких фокусов навыкидывал, благо в большинстве из них на меня не было показаний. А учительнице к этому возрасту пора бы уже и броню иметь. И то хорошо что не она снимает а за нее снимают, хвастаться можно. Пусть голливуд завидует, у нас уже с детства операторы готовятся, потом попадут к МиГалкому может. Большое будущее грядет.
креативненько