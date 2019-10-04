Красноярские школьники вставили фото 64-летней учительницы в порноролик

Пожилая учительница из Красноярска подала заявление в полицию после того, как неизвестные вмонтировали ее фото в фильм для взрослых и распространили ролик в соцсетях, рассказала в своем Facebook представитель управления образования города Евгения Тимашева.

"Есть ли границы у детских шалостей? Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+", – написала Тимашева.

По ее словам, 64-летний учитель находится в ужасном эмоциональном состоянии из-за произошедшего.

"Педагог уже была в полиции, написала заявление", – добавила Тимашева.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства этой истории.

Стоит отметить, что инцидент произошел накануне Дня учителя, который отмечают 5 октября. Ранее amic.ru рассказал историю этого праздника и как принято проводить этот день.