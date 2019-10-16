В Барнауле установили рекорд на самый массовый коллективный поцелуй в России

Самый массовый одновременный поцелуй в нашей стране был зарегистрирован 10 августа 2019 года Книгой рекордов России в Москве. В нем приняли участие всего лишь 45 пар. А 1 июля, в День 399-летия Новокузнецка, в одноименном городе в таком же флешмобе приняла участие 61 пара. Алтайская ювелирная компания "Золотой Телец" решила побить рекорд на своем мероприятии, посвященном подведению итогов грандиозной акции "Свадебный сезон – 2019".
На мероприятии среди молодоженов Барнаула и Бийска разыгрывались такие шикарные призы, как путевка на море стоимостью 90 000 рублей, сертификаты на покупку квартиры ИСК "Алгоритм" номиналом 110 000, 80 000 и 70 000 рублей, путевка в Горный Алтай номиналом 25 000 рублей, а также семейная фотосессия от фотографа Александра Заварзина.
Гостей мероприятия радовали звезды барнаульской event*-индустрии: известная вокалистка Алтайского края Ольга Грушина, мастер магии и шоу фокусов Виктор Першаков, шоу-балет Baxtone* и волшебница мыльных чудес Ольга Морунова. Вел мероприятие претендент на премию "Золотой Амур" в номинации "Лучший ведущий-мужчина Барнаула" Никита Иванников.
Сюрпризом для гостей стал флешмоб с установлением рекорда на самый массовый коллективный поцелуй. В нем приняли участие более 200 пар! Благодаря отзывчивости гостей мероприятия, участники смогли установить новый рекорд – самый массовый коллективный поцелуй в России! Смотрите и заряжайтесь энергией любви от просмотра ролика! Внимание: при просмотре возможны мурашки по телу!
На мероприятии присутствовало более 1000 человек. Около 50 везунчиков получили приятные подарки на розыгрыше поощрительных призов, а самой главной интригой вечера стали имена шести счастливчиков, выигравших главные призы.
Ювелирная компания "Золотой Телец" поздравляет победителей и благодарит всех молодоженов 2019 года за участие в акции. А тем, кто планирует покупку обручальных колец на следующий год, мы рекомендуем внимательно следить за новостями "Золотого Тельца", ведь у него в запасе всегда много нового и интересного для своих любимых покупателей!
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*Ивент, Бэкстон – прим. ред.
Комментарии
Куда катимся? Осталось конкурс на самый длинный половой акт публичный провести. Как животные, прости Господи!
хм...дураки......
16.10.2019 08:07
Ируся Завидно? А то знаете сколько дам РСП живут своим обиженным миром
чему завидовать,простите? Они ж даже не целуются, а позируют для Инста......Всё для хайпа-это не про меня.Поцелуй-вполне себе интимное проявление чувств, я считаю.И выставлять свои эмоции совсем не нужно.