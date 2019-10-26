Барнаульцев мазали медом и разминали в четыре руки на чемпионате Сибири по массажу

В Барнауле прошел VI чемпионат Сибирского федерального округа по массажу, победителями которого стали специалисты из Белокурихи и Новосибирска, сообщает Алтайтурцентр.
Массажисты продемонстрировали различные техники массажа, в том числе и авторские. Это глубокий миорелаксационный массаж лица, азиатский, японский массажи, спа- и экзотический массажи, испанский соматоэмоциональный массаж, баночный, аромамассаж, массаж в четыре руки, нейроседативный и другие виды.
При этом мастера добавили местный колорит – использовали мед, пантовую продукцию, алтайские травы, лист березы, сибирские ягоды.
В рамках чемпионата были произвольная и обязательная программа, в каждой из которых определились свои победители. "Произвольная – это массажный "интеллект". Мы смотрим, как массажист может ставить задачу и решать ее. Здесь мы уже говорим об искусстве", – пояснил Андрей Сырченко, председатель жюри и член Национальной федерации массажистов России.
Победителем в этой программе стал Михаил Кайгородов из Новосибирска. В обязательной части было меньше элементов шоу, здесь лучшим стал Денис Жудин, который представлял белокурихинский санаторий "Эдем".
По словам Сырченко, массажное движение в стране эволюционирует и развивается. Так, если раньше на чемпионате необходимо было показать разнообразие, то сейчас главное – осознанная медицина, эффективность и достижение результата в короткие сроки, чтобы с помощью массажа человек восстановил свое здоровье.
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