Объясняем, что советуют астрологи, что говорит наука и как превратить "неудачный" период космоса в продуктивный

24 октября 2026, 13:39, ИА Амител

Ретроградный Меркурий / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В октябре — ноябре 2026 года Меркурий в третий и последний раз за год войдет в фазу ретроградного движения. Это явление регулярно вызывает волну обсуждений: одни воспринимают его как повод для осторожности, другие — как повод скептически отнестись к астрологическим прогнозам. Lenta.ru разобралась, что на самом деле происходит в небе, какие даты стоит иметь в виду, что обещают астрологи и что по этому поводу говорит наука.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградное движение Меркурия — это оптическая иллюзия: с Земли кажется, что планета на время меняет направление движения по небесной сфере и "пятится" назад. В реальности Меркурий не меняет траекторию — эффект возникает из‑за разницы в скоростях движения планет. Поскольку Меркурий обращается вокруг Солнца быстрее Земли, он периодически "догоняет" и "обгоняет" нашу планету, создавая впечатление обратного хода.

Такое явление не уникально: ретроградное движение с точки зрения земного наблюдателя характерно и для других планет. Визуально в эти периоды небесные тела будто перемещаются с востока на запад, хотя их орбитальное движение остается прежним.

Ретроградность Меркурия случается три-четыре раза в год и длится примерно три недели. Для астрономов это рядовое, хорошо объясненное астрономическое явление, не требующее особого внимания.

В астрологии же ретроградный Меркурий — событие с серьезной смысловой нагрузкой.

Считается, что в этот период "сбоит" все, что связано с Меркурием: общение, передача информации, логистика, оформление документов, обучение и переговоры.

По мнению астрологов, возрастает риск ошибок, задержек, недопонимания и технических неполадок.

Даты ретроградного Меркурия осенью 2026 года

В 2026 году у Меркурия было три ретроградных периода:

первый — с 26 февраля по 20 марта (знак Рыб);

второй — с 29 июня по 23 июля (знак Рака);

третий (осенний) — с 24 октября по 13 ноября (знак Скорпиона).

Астрологи также выделяют "теневые фазы" — периоды, когда Меркурий еще движется прямо, но уже входит в "петлю" ретроградности либо выходит из нее. Считается, что именно в это время начинают проявляться темы, которые ретроградная планета позже раскроет глубже. С учетом теневых фаз общий период влияния ретроградного Меркурия продлится с 4 октября по 30 ноября 2026 года.

Особый астрологический момент — казими Меркурия, когда планета оказывается максимально близко к Солнцу. В 2026 году это произойдет 4 ноября в знаке Скорпиона. Астрологи трактуют казими как "момент ясности": время, подходящее для прояснения сложных вопросов, откровенных разговоров и переосмысления подходов, в том числе к финансам и отношениям.

Как астрологи советуют вести себя в этот период

С точки зрения астрологии разные фазы ретроградного Меркурия требуют разной тактики:

теневая фаза до ретроградности — стоит обратить внимание на темы, которые всплывают в жизни, они могут оказаться ключевыми для дальнейшей проработки. Не нужно торопиться с решениями — лучше просто зафиксировать основные вопросы;

основной ретроградный период — время для доработки, проверки и пересмотра, полезно уточнять детали, перепроверять факты, завершать старые проекты. Перед финальным шагом рекомендуется сделать паузу и еще раз все перепроверить;

день казими (4 ноября) — хороший момент, чтобы сформулировать главный вопрос периода и дать себе пространство для размышлений. Ответ, если он придет, лучше записать;

теневая фаза после ретроградности — пора закреплять результаты: фиксировать новые сроки, подводить итоги, делать выводы, осознавать, что удалось отпустить и чему научиться.

Что астрологи рекомендуют делать

Дорабатывать ранее начатые проекты;

закрывать "висящие" дела, которые отнимают энергию;

вести дневник;

наводить порядок — в цифровом пространстве (очистка памяти устройств) и в быту (уборка, ревизия документов, ремонт);

прояснять недоговоренности с близкими, отпускать обиды;

встречаться со старыми знакомыми, если есть ощущение внутреннего родства;

возвращаться к важным книгам или курсам, которые долго откладывали.

Чего астрологи советуют избегать

Покупки техники и гаджетов (от наушников до автомобилей) — якобы повышается риск брака, подделок и других проблем;

подписания важных документов (контрактов, сделок с недвижимостью, брачных договоров) из‑за риска упустить важные нюансы;

начала путешествий и командировок — возможны путаница с датами, потеря багажа, отмена рейсов;

запуска новых проектов (стартапов, брендов, сайтов) — период считается неподходящим для старта;

принятия кардинальных решений (вступление в брак, развод, переезд, увольнение) — лучше дождаться окончания ретроградной петли.

Если избежать какого‑то действия нельзя, астрологи рекомендуют максимально подстраховаться: сохранять чеки и гарантии, внимательно читать документы, заранее проверять билеты и брони, выезжать с запасом времени.

Стоит отметить, что научных подтверждений того, что ретроградное движение планет влияет на поведение людей или повседневные события, не существует. С физической точки зрения гравитационное влияние Меркурия на Землю ничтожно: планета находится слишком далеко, чтобы ее положение могло хоть как‑то отразиться на жизни людей.