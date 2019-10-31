Алтайский край в жестких условиях. Спикер АКЗС Романенко оценил бюджет-2020

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко положительно оценил бюджет региона на 2020 год, который был принят в первом чтении 31 октября. Он напомнил, что регион живет в непростых условиях, но власти ставят задачу увеличить объем инвестиций и заработную плату населения.
"Алтайский край находится в жестких условиях с точки зрения экономики. Ее структура — аграрная, кроме того, наша промышленность сильно интегрирована с другими регионами, мы очень зависим от решений федерального уровня. Перед нами стоит задачи дальнейшего развития оборонных, обрабатывающих предприятий, химического производства, совершенствования инвестиционной политики", — прокомментировал спикер АКЗС.
По его словам, власти региона ставят амбициозную цель — увеличить объем инвестиций с сегодняшних 100 млрд рублей до 160 к 2022 году. Ещё одно важное направление — увеличение доходов жителей региона и уровня заработной платы.
"К сожалению, мы в этом плане сильно отстаем от других регионов России. К 2022 году мы намерены обеспечить среднюю заработную плату в регионе в размере более 35 тыс. рублей. Но, конечно, надо стремиться к гораздо большему", — добавил он.
Напомним, доходы краевого бюджета в 2020 году составят 101,7 млрд рублей, расходы — 107,4 млрд рублей. Во втором чтении, которое пройдет в конце ноября, данные будут немного скорректированы. По словам Романенко, за счет поступлений из федерального бюджета. Эти, "новые", деньги пойдут на национальные проекты, а также в виде субсидий региону по программе ускоренного экономического развития.
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