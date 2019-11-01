Алтайский бюджет заплатит за обеды школьников с ограниченными возможностями

Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в обычных школах Алтайского края, с 1 января 2020 года будут получать двухразовое бесплатное горячее питание. Такое решение приняли депутаты краевого парламента на сессии 31 октября.
"В средних школах Алтайского края не коррекционного вида учится около 9,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут получать двухразовое горячее питание (завтрак и обед)", – пояснила глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко.
В 2020 году на это потребуется выделить из краевого бюджета около 110 млн рублей (при расчете стоимости питания на одного школьника 100 рублей в день), деньги направят в муниципалитеты, которые и будут отвечать за их использование.
Любопытно, но принимая этот краевой закон депутаты поспорили.
Так, например, Татьяна Ильюченко сообщила коллегам, что закон разработала фракция "Единая Россия" (куда она тоже входит). Глава фракции КПРФ Мария Прусакова упрекнула коллег-единороссов в политической нечестности, ведь выделять на это деньги требуют на федеральном уровне и это прописано в федеральном законе, который Алтайский край и так обязан исполнить.
А депутат-справедливоросс Василий Железовский вообще высказался против такой меры. Он заявил, что семьи, где есть дети с ограниченными возможностями, имеют пенсию и "обеспечены лучше, чем многие другие, кто в возможностях не ограничен".
Напомним, с 1 января 2020 года бюджет будет компенсировать затраты на питание детям многодетных семей, где доход составляет менее двух прожиточных минимумов. Сейчас в Госдуме рассматривают закон о детском питании, в котором прописано обязательное бесплатное питание учеников младших классов.
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