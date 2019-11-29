Спасибо, нахлебались. Депутат вспомнил прошлую стратегию развития Алтайского края

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов тонко и иронично подверг сомнению новую стратегию развития Алтайского края до 2035 года, припомнив слова предыдущего губернатора Александра Карлина.

Новую стратегию социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года обсуждали на сессии 28 ноября. Владимир Семенов, комментируя вопрос, показал депутатам-коллегам книгу "В режиме созидания. В ритме позитивных перемен". Она о развитии региона в 2006-2013 годах. Он напомнил, что "труд" написан под руководством "большого ученого, профессора" Михаила Щетинина, который был заместителем губернатора Карлина, заведовал блоком экономики и инвестиций, а позже стал сенатором от региона. На этом посту его сменил Карлин после добровольного ухода с поста главы региона.

"Здесь написана стратегия развития. Труд важен тем, что к 2017 году мы должны были получить результаты. Не могу не зачитать цитату еще одного большого политика, Александра Богдановича Карлина: "Ответственно говорю, в список депрессивных регионов мы никогда не вернемся, спасибо, нахлебались, сыты по горло". К чему я это? Эти две стратегии разные, но близки по содержанию и основным посылам. Это-то и тревожит. Если пойдем тем же путем, как вот здесь, то куда мы придем?" – сказал Семенов.

Судя по улыбкам коллег-депутатов, саркастический посыл они поняли.

Говоря уже серьезно, Владимир Семенов подчеркнул, что в стратегии должна быть прописана и оценена конкурентная среда, в том числе и соседние регионы, а также уникальное достоинство товара – то есть самого Алтайского края.

"Мы не нашли в стратегии ничего уникального, что позволит нам догнать и обогнать", – подытожил он.

Напомним, стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года предусматривает финансирование в 7 млрд рублей.